Tuổi trẻ Lữ đoàn Pháo binh 368 chú trọng công tác dân vận

(GLO)- Song song với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Kbang và thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) làm tốt công tác dân vận.

Cải tạo cảnh quan, môi trường khu dân cư

Cùng cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận tại thị xã An Khê, Đại úy Lê Đình Văn-Chính trị viên phó Tiểu đoàn Pháo 11 (Lữ đoàn Pháo binh 368) cho hay: “Từ ngày 23 đến 27-7, Lữ đoàn cử 21 cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận trên địa bàn phường An Tân. Tại đây, chúng tôi phối hợp với UBND phường tiến hành đào 500 m rãnh thoát nước hai bên đường bê tông khu dân cư, đồng thời, phát dọn cỏ dại, tạo cho tuyến đường thông thoáng, sạch đẹp, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn”.

Trước đó, từ ngày 16 đến 22-7, Tiểu đoàn Pháo 11 cũng đã hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận tại xã Xuân An, thị xã An Khê. Tại đây, 20 cán bộ, chiến sĩ đã nạo vét 1,5 km kênh mương nội đồng; đào 500 m rãnh thoát nước; chôn trụ làm hàng rào xung quanh khu nghĩa trang với chiều dài 400 m; san lấp mặt bằng khu vực vườn hoa, sân chơi Trường Mầm non Ban Mai và Trường Tiểu học Kim Đồng.

“Ngoài ra, đơn vị đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân; phối hợp với Đoàn xã tổ chức giao lưu đêm văn nghệ nhằm gắn kết tình quân dân”-Chính trị viên phó Tiểu đoàn Pháo 11 cho biết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 tham gia đào rãnh thoát nước tại khu dân cư phường An Tân, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Ngô Văn Hiếu-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân An-thông tin: “Những ngày làm công tác dân vận tại xã, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 đã giúp địa phương rất nhiều việc. Những việc làm đó đã gắn kết tình cảm quân-dân như cá với nước”.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Thượng tá Đỗ Ngọc Sơn-Phó Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 368-cho biết: Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2019, Lữ đoàn đã triển khai làm công tác dân vận tại xã Đak Smar và Lơ Ku (huyện Kbang). Theo đó, từ ngày 16 đến 31-7-2019, Lữ đoàn tiến hành làm mới, di dời 12 căn nhà sàn của người dân ở làng Đak Kjông (xã Lơ Ku) và làng Cam (xã Đak Smar) về nơi quy hoạch; trồng 2 km hàng rào xanh; tu sửa 6 km đường liên thôn và 300 m mương nước tự chảy; nạo vét 2 giếng nước sinh hoạt… với tổng cộng gần 1.000 ngày công lao động.

Từ ngày 15 đến 30-12-2019, đơn vị điều động 96 cán bộ, chiến sĩ giúp xã Lơ Ku di dời, làm mới 12 căn nhà sàn; làm 10 nhà vệ sinh; làm cổng Trường Mẫu giáo làng Bôn với tổng cộng 1.150 ngày công. Dịp này, đơn vị còn hỗ trợ 25 triệu đồng cho 1 hộ nghèo sửa chữa nhà ở; tặng 1 con bò trị giá 12 triệu đồng cho hộ nghèo; tặng 20 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Lơ Ku…

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 cùng đoàn viên, thanh niên xã Lơ Ku tham gia công tác xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Lan

Bà Dương Thị Thanh Xuân-Phó Bí thư Đảng ủy xã Lơ Ku-cho hay: “Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là sự chung tay giúp sức của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368. Trên cơ sở kế hoạch tỉnh giao, Lữ đoàn đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch hoạt động, trọng tâm công việc phù hợp với điều kiện, khả năng của đơn vị và địa phương. Nhờ sự giúp đỡ này, đến nay, xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí nông thôn mới”.

Phó Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 368 cho biết: Từ nay đến cuối năm, đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”; hỗ trợ cây-con giống, phân bón cho 3 hộ dân tại xã Lơ Ku; hỗ trợ xây nhà cho 1 hộ dân ở thị xã An Khê.

NGỌC MINH