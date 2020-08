Thủ tướng Úc tuyên bố nóng về nguy cơ chiến tranh Mỹ-Trung

Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm nay 5/8 nhận định chiến tranh Mỹ-Trung không còn là điều không thể tưởng tượng được nữa, theo AP.



Quan hệ Mỹ-Trung đi về đâu?

Mỹ - Trung căng thẳng vì gián điệp

Thủ tướng Úc Scott Morrison



Thủ tướng Scott Morrison đã tuyên bố như vậy khi nói về căng thẳng chiến lược Mỹ-Trung và nguy cơ 2 nước này bị cuốn vào một cuộc chiến trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, AP đưa tin.



Trước đó, cựu thủ tướng Úc kiêm học giả Trung Quốc Kevin Rudd đã viết trên tạp chí Các vấn đề đối ngoại (Foreign Affairs) tuần này rằng nguy cơ xung đột vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc trong ba tháng tới là đặc biệt cao.



Thủ tướng Úc đương nhiệm Morrison cho biết chính quyền của ông đã bày tỏ quan điểm tương tự trong bản cập nhật chính sách quốc phòng vào tháng trước khi ông quyết định rót 190 tỷ USD để chi tiêu cho các khả năng tác chiến mới, bao gồm cả tên lửa tầm xa.



"Trong bản cập nhật chính sách quốc phòng của chúng tôi, chúng tôi đã thừa nhận rằng những gì trước đây không thể tưởng tượng được và thậm chí không được coi là có thể xảy ra sẽ không được xem xét trong bối cảnh đó nữa", ông Morrison nói về nguy cơ chiến tranh Mỹ-Trung.



Tuy nhiên, ông Morrison nhấn mạnh rằng, chính quyền của ông có cái nhìn lạc quan và ít nghiêm trọng hơn người tiền nhiệm Kevin Rudd.



"Tôi là một người lạc quan, người Úc nhìn chung là những người lạc quan. Chúng ta phải có một thái độ lạc quan nhưng không phải là một thái độ phi thực tế hay ngây thơ", ông Morrison nói thêm.



Úc và Mỹ đã ký một hiệp ước an ninh song phương cũng như liên minh với Ấn Độ và Nhật Bản thông qua Đối thoại an ninh tứ giác - vốn khiến Bắc Kinh không hài lòng.



Quan hệ của Úc với Trung Quốc, đối tác thương mại quan trọng nhất của nước này, đã giảm xuống mức thấp mới, một phần vì những lời kêu gọi của Úc để mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc và phản ứng của Bắc Kinh với đại dịch Covid-19 cũng như sự phản đối của chính quyền Morrison đối với luật an ninh mới Trung Quốc áp đặt ở Hong Kong.

https://danviet.vn/thu-tuong-uc-tuyen-bo-nong-ve-nguy-co-chien-tranh-my-trung-20200805122342321.htm



Theo MINH NHẬT (Dân Việt/AP)