Nhật Bản cung cấp 6 tàu tuần tra trị giá 345 triệu USD cho Việt Nam

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký thỏa thuận trị giá 36,6 tỉ yen (345 triệu USD), qua đó cung cấp 6 tàu tuần tra mới cho Cảnh sát biển Việt Nam.





Hãng tin Kyodo hôm 11-8 công bố thỏa thuận nói trên và JICA xác nhận họ ký thỏa thuận với chính phủ Việt Nam tại Hà Nội hôm 28-7.



Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này từng cung cấp tàu cá cho Việt Nam nhưng đây sẽ là lần đầu tiên Tokyo cung cấp tàu tuần tra. Sáu tàu này là tàu mới, do Nhật Bản sản xuất.



"Dự án giúp cảnh sát biển Việt Nam có nguồn tài chính để mua sắm tàu ​​thuyền, hỗ trợ cải thiện khả năng cứu nạn hàng hải, thực thi pháp luật và tăng cường tự do hàng hải" – JICA tuyên bố.



JICA cho biết thêm thỏa thuận sẽ góp phần hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.





Nhật Bản sẽ cung cấp 6 tàu tuần tra mới cho Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: SCMP





Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh Mỹ củng cố lập trường cứng rắn chống lại Trung Quốc về những gì Washington mô tả là yêu sách hàng hải "trái phép" của Bắc Kinh cũng như hành động "bắt nạt" các quốc gia ở biển Đông nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên ngoài khơi.



Ngoài Mỹ, Nhật Bản cũng chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp và mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực hàng hải và hàng không ở biển Đông. Theo Tokyo, những hành động như vậy thể hiện nỗ lực đơn phương của Bắc Kinh nhằm thay đổi hiện trạng khu vực bằng cách ép buộc.



Trong "Sách trắng" quốc phòng được công bố hồi tháng trước, Bộ Quốc phòng Nhật Bản viết rằng các quốc gia liên quan, bao gồm cả Trung Quốc, nên kiềm chế các hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng và hành động trên cơ sở nguyên tắc pháp quyền.



"Trung Quốc không ngừng tiếp tục các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng cách cưỡng chế ở vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku, dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng đáng lo ngại" - "Sách trắng" viết.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/Kyodo)