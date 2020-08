Mỹ tăng tốc đóng thêm tàu chiến Littoral phù hợp địa hình biển Đông

Hải quân Mỹ đang tăng tốc đóng các tàu chiến Littoral (LCS) hoạt động được ở nơi nước nông, có thể phóng máy bay không người lái và chống tàu ngầm ở khu vực biển Đông.





Theo các quan chức hậu cần Hải quân Mỹ, các tàu chiến Littoral được đóng với tốc độ nhanh chưa từng thấy kể từ những năm 1990.



Dường như tốc độ đóng tàu LCS có ý nghĩa lớn đối với chiến lược Thái Bình Dương của hải quân Mỹ, đặc biệt là biển Đông.



Một loạt các chuỗi đảo nhỏ ở khu vực biển Đông thường nằm gần nhau, có nghĩa là có rất nhiều vùng nước nông. Những vùng biển này hấp dẫn đối với những kẻ thù tìm cách đặt mìn dưới biển để ngăn ngừa và phá hoại các tàu ngầm do thám của các cường quốc đối thủ. Tất nhiên, các khu vực ven biển cũng gây khó khăn cho các tàu khu trục. Do đó, loại tàu chiến LCS có thể hoạt động hữu hiệu ở những khu vực này.



Một báo cáo của hải quân Mỹ cho biết, sau khi hoàn thành các cuộc nghiệm thu gần đây đối với LCS 21, hải quân hi vọng sẽ cung cấp ngay 3 tàu trong năm 2020, tương tự với số tàu đã giao vào năm 2019.



"LCS hiện là tàu lớp nổi lớn thứ hai được sản xuất sau chương trình tàu khu trục lớp DDG-51 Arleigh Burke của hải quân" - báo cáo viết.



Tàu chiến đấu ven biển LCS. Ảnh: Hải quân Mỹ



Dự kiến ​​vào tháng 10- 2020 sẽ bàn giao các tàu chiến LCS- 21, USS Minneapolis.



LCS được biết đến với tốc độ và khả năng cơ động hoạt động được ở vùng nước cạn và các hệ thống ngầm rà mìn.



LCS vận hành cả máy bay không người lái trên mặt nước và dưới đáy biển để săn mìn dưới biển và tàu tuần tra ngầm của đối phương.



Hơn nữa, những chiếc máy bay không người lái như vậy ngày càng có thể sử dụng phao nổi, cảm biến dưới biển và chất nổ bán tự động để tìm và loại bỏ các mối đe dọa của kẻ thù trong khi giảm rủi ro cho chính các thủy thủ.



Có thể nói, gói tác chiến mặt nước của LCS có thể được trang bị tốt để chống lại những đoàn thuyền nhỏ nổi lên từ các đảo nhân tạo của Trung Quốc.



Hơn nữa, sự hiện diện đơn thuần của một LCS trong khu vực biển Đông rõ ràng có thể thực hiện vai trò răn đe quan trọng chống lại xu hướng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc và từ chối tiếp cận các tàu hải quân đối thủ đang tìm cách thách thức các yêu sách bất hợp pháp của họ đối với các đảo chiếm đóng bất hợp pháp hoặc tranh chấp.

Theo Gia Minh (NLĐO, National Interest)