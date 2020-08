Mỹ ra mắt máy bay có hình viên đạn sau 3 năm giữ bí mật

Máy bay có hình viên đạn Celera 500L cuối cùng đã được ra mắt. Chiếc máy bay có hình dạng kỳ lạ này được nhiều người kỳ vọng sẽ giúp cách mạng hóa du lịch hàng không tư nhân.





Ba năm trước, vào tháng 4-2017, một chiếc máy bay hình viên đạn bí ẩn đã được phát hiện tại sân bay hậu cần phía Nam bang California. Thiết kế bất thường của nó ngay lúc đó đã dấy lên những đồn đoán trên trang web quân sự The War Zone.



Khi đó có thông tin công ty Otto Aviation ở Mỹ (chế tạo chiếc Celera 500L) đã gửi đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế, mô tả loại máy bay này "đặc biệt nhất". Thế nhưng không rõ dự án phục vụ mục đích gì.



Chỉ biết rằng máy bay có thiết kế đặc biệt để có thể dễ dàng hạ cánh ở bất cứ sân bay nào. Quá trình sản xuất và thông số chi tiết chiếc máy bay này được giữ kín như bưng.



Sau bao ngày chờ đợi, chiếc máy bay có hình viên đạn Celera 500L cuối cùng đã được ra mắt. Ảnh: Otto Aviation



Giờ đây vào cuối mùa hè của một năm kỳ lạ nhất trong lịch sử hàng không, chiếc Celera 500L cuối cùng đã được ra mắt thế giới với tầm bay gấp đôi chiếc máy bay đã từng thấy trước đây.



Chiếc máy bay cá nhân này có sức chứa 6 người và hứa hẹn bay với tốc độ máy bay phản lực nhưng tiêu hao năng lượng thấp hơn 8 lần.



Trên trang web, công ty Otto Aviation cho biết đến nay, chiếc máy bay này đã thực hiện thành công 31 chuyến bay và hiệu quả của nó đã được chứng minh vào năm 2019. Otto Aviation thông báo chiếc Celera 500L này tiết kiệm nhiên liệu nhất và đạt hiệu quả thương mại.



Otto Aviation - được thành lập vào năm 2008 - cho biết Celera 500L sẽ rất tiết kiệm nhiên liệu so với các máy bay phản lực. Chi phí vận hành cũng rất khiêm tốn, chỉ với 328 USD/giờ bay. Chi phí thấp và khả năng vận chuyển giữa các thành phố của Mỹ với tốc độ cao khiến nó trở thành một lựa chọn hứa hẹn cho việc vận chuyển hàng hóa sắp tới.



Công ty Otto Aviation tin rằng lĩnh vực này có tiềm năng to lớn, nhất là với nhu cầu lớn về mua sắm trực tuyến tăng cao và trong giai đoạn bùng dịch. Theo công ty, những đợt giao hàng thương mại đầu tiên của Celera 500L có thể bắt đầu vào năm 2025.



Đại diện hãng thiết kế Celera 500L cho biết: "Mục đích của chúng tôi luôn là tạo ra một chiếc máy bay tư nhân và an toàn có thể cho phép bay trực tiếp giữa các thành phố trong nước Mỹ với chi phí có thể so sánh với chi phí vận chuyển hàng không thương mại".



Chiếc Celera 500L này có thể bay tới các thành phố của Mỹ mà không cần phải dừng lại nạp nhiên liệu. Bên trong máy bay là cabin có chiều cao 1,88m và có 6 ghế ngồi hạng nhất.



Hơn nữa, Celera 500L là máy bay thân thiện với môi trường, một bước tiến lớn trong nỗ lực phát triển hệ thống vận chuyển hàng không không phát thải.



Hiện nay, tập đoàn Otto Aviation của Mỹ đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm thành công nhưng họ vẫn đang trong quá trình chờ phê duyệt của Cục hàng không dân dụng liên bang.





Nếu thị trường taxi bay phát triển, loại máy bay này rất phù hợp giữa dịch Covid-19 và có thể tránh được các sân bay đông đúc và đem loại lại lợi nhuận lớn.



Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Pháp cho biết họ đang làm việc với hãng Airbus để sản xuất taxi bay trong thành phố Paris trong thời điểm diễn ra thế vận hội Olympic 2024.



Công ty Transcend Air có trụ sở tại TP Boston – Mỹ cũng tham gia thị trường này để triển khai các chuyến đi giữa các thành phố của Mỹ bằng máy bay 6 chỗ ngồi, dự kiến ra mắt vào năm 2024.

Theo H.Bình (NLĐO, CNN, Daily Mail)