Sau tuyên bố mạnh mẽ, tàu chiến Mỹ xuất hiện gần Trường Sa

Một tàu chiến Mỹ đã xuất hiện gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hôm 14-7, không lâu sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bác bỏ gần như toàn bộ yêu sách hàng hải của Trung Quốc trên biển Đông.

Nóng: Rạng sáng 14-7, Mỹ chính thức bác gần hết yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Trung Quốc phản ứng mạnh sau khi bị Mỹ bác gần hết yêu sách ở Biển Đông



Thông tin của hải quân Mỹ không nói rõ tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Ralph Johnson hoạt động gần thực thể nào thuộc quần đảo Trường Sa.



Theo trang DVIDS, tàu USS Ralph Johnson được triển khai thực hiện các hoạt động an ninh biển và hợp tác an ninh vì một khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương tự do và rộng mở.



USS Ralph Johnson thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz từng tập trận cùng với nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan vào đầu tháng 7. Tàu sân bay USS Nimitz hiện ở biển Philippines trong lúc tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Ấn Độ Dương.



Tàu USS Ralph Johnson hoạt động gần quần đảo Trường Sa hôm 14-7. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu USS Ralph Johnson hoạt động gần quần đảo Trường Sa hôm 14-7. Ảnh: Hải quân Mỹ



Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Washington bác những yêu sách của Trung Quốc đối với vùng biển ngoài khu vực 12 hải lý từ những hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi pháp ở quần đảo Trường Sa.



"Những tuyên bố của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi của phần lớn biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp. Chiến dịch bắt nạt để kiểm soát các nguồn tài nguyên này của họ cũng vậy" – ông Pompeo nói.



Ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố: "Mọi hành động của Trung Quốc nhằm quấy phá hoạt động đánh bắt hải sản hoặc khai thác dầu khí của những quốc gia khác trong những vùng biển này – hoặc đơn phương tiến hành những động thái này - đều là bất hợp pháp. Thế giới sẽ không để Bắc Kinh xem biển Đông là đế chế hàng hải của họ".

Theo P.Võ (NLĐO/DVIDS)