Mỹ đồng loạt cung cấp gói tên lửa, máy bay F-35 cho Đài Loan, Nhật Bản

Chính phủ Mỹ đã phê duyệt gói nâng cấp tên lửa đất đối không Patriot trị giá 620 triệu USD cho Đài Loan, đồng thời sẽ bán hơn 100 chiến đấu cơ tiên tiến F-35 cho Nhật Bản.



Hôm 10-7, Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết gói nâng cấp tên lửa đất đối không Patriot sẽ giúp Đài Loan "đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ đại lục". Theo đó, Đài Loan yêu cầu mua các bộ phận để nâng cấp tên lửa Patriot của họ nhằm hỗ trợ hoạt động trong vòng 30 năm.



Tập đoàn Lockheed Martin sẽ là nhà thầu chính cung cấp gói tên lửa kể trên với tổng chi phí ước tính khoảng 620 triệu USD.



Ngoài mục đích giúp Đài Bắc đối phó đại lục, hợp đồng còn phục vụ lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Washington bằng cách hỗ trợ bên mua tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang cũng như duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy.



Binh sĩ Mỹ đứng gần hệ thống tên lửa đất đối không Patriot. Ảnh: AP



"Bên mua sẽ sử dụng khả năng này như một biện pháp ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực và tăng cường bảo vệ lãnh thổ mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong việc tích hợp vào các lực lượng vũ trang" - Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.



Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho biết hợp đồng dự kiến ​​có hiệu lực vào tháng tới. Cho đến nay, đây là hợp đồng vũ khí thứ 7 của chính quyền Tổng thống Donald Trump dành cho Đài Loan. Điều đó thể hiện tầm quan trọng của an ninh quốc phòng giữa hai bên, củng cố quan hệ đối tác an ninh, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan và khu vực.



Đài Loan gần đây tăng cường khả năng phòng thủ trước những động thái ngày càng đe dọa của đại lục, đặc biệt là các cuộc tập trận không quân và hải quân thường xuyên của Trung Quốc gần Đài Loan. Trong khi quân đội Đài Loan được đào tạo bài bản và được trang bị phần cứng quân sự do Mỹ sản xuất thì Trung Quốc lại có ưu thế về số lượng và đang bổ sung các thiết bị tiên tiến của riêng mình như chiến đấu cơ tàng hình.



Chiến đấu cơ tiên tiến F-35 của Mỹ. Ảnh: AP



Cùng ngày 10-7, đài Sputnik dẫn lời Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hợp đồng bán 105 chiến đấu cơ F-35 và các thiết bị liên quan cho Nhật Bản trị giá 23,11 tỉ USD.



Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu 63 máy bay biến thể F-35, 42 máy bay biến thể F-35B, các động cơ 110 Pratt và Whitney F135… Hợp đồng có khả năng sẽ "hỗ trợ chính sách đối ngoại của Mỹ" ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương bằng cách cải thiện khả năng quân sự của Nhật Bản.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO, Reuters, Sputnik)