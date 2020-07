Mỹ điều 2 tàu sân bay và nhiều tàu chiến tới Biển Đông gần nơi Trung Quốc tập trận

Mỹ sẽ điều hai tàu sân bay USS Reagan và USS Nimitz tới Biển Đông từ hôm nay 4-7 như một thông điệp thách thức với những động thái quân sự gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.





Tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Milius trong một sự kiện phối hợp với các tàu của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản - Ảnh: U.S. NAVY





Theo đài CNN, hải quân Mỹ sẽ điều hai tàu sân bay và nhiều tàu chiến tới Biển Đông trong những ngày tới để tham gia một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong những năm gần đây tại Biển Đông của họ.



Joe Jeiley, người phát ngôn Hạm đội 7 cho biết các nhóm tàu sân bay tấn công chủ lực USS Nimitz and USS Ronald Reagan sẽ tiến hành đồng thời các hoạt động tại biển Philippines và Biển Đông để tạo cơ hội huấn luyện nâng cao cho các quân nhân Mỹ, và khả năng tác chiến linh hoạt trong bối cảnh phải ứng phó với những tình huống thực tiễn của khu vực.



"Sự hiện diện của hai tàu sân bay không nhằm phản ứng với bất cứ một sự kiện chính trị hay thế giới nào. Năng lực tiến bộ là một trong rất nhiều cách để Hải quân Mỹ ủng hộ an ninh, ổn định và thịnh vượng trên toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", đài CNN dẫn lời người phát ngôn của hải quân Mỹ Joe Jeiley.



Đợt huấn luyện này theo đài CNN đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng lúc này cũng là thời điểm Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự của họ tại Biển Đông, gần quần đảo Hoàng Sa. Mỹ và nhiều nước đã lên tiếng phản đối đợt tập trận của Trung Quốc.



Báo Wall Street Journal là nơi đầu tiên phát thông tin về việc tham gia của hai tàu sân bay Mỹ trong cuộc tập trận tại Biển Đông những ngày tới. Cũng theo báo này, các tàu sẽ bắt đầu di chuyển từ hôm nay, 4-7.



Ngày 3-7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viết trên Twitter: "Mỹ đồng ý với các bạn bè ở khu vực Đông Nam Á của chúng tôi rằng: Việc tập trận quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông là hành vi gây hấn lớn. Chúng tôi phản đối những tuyên bố phi pháp của Bắc Kinh".



Trong một thông cáo phát đi ngày thứ năm (2-7), Lầu Năm Góc cũng cho rằng "các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc là những động thái mới nhất trong một chuỗi dài những hành động của nước này nhằm đưa ra những tuyên bố hàng hải phi pháp và gây tổn thất cho các nước láng giềng Đông Nam Á của họ ở Biển Đông".



Chính quyền Mỹ cho biết các cuộc tập trận quân sự của họ sẽ không được tiến hành ở gần với bất cứ quần đảo tranh chấp nào trong khu vực.



Mặc dù Hải quân Mỹ vẫn thường có những hoạt động tự do hàng hải trong khu vực, tuy nhiên việc điều động hai tàu sân bay hoạt động bằng năng lượng hạt nhân là USS Nimitz và USS Ronald Reagan lần này là một động thái biểu dương sức mạnh đáng chú ý của Washington ở thời điểm căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Hong Kong.

Theo D.KIM THOA (TTO)