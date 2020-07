Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN

Hội nghị trực tuyến Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN và 8 nước (Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Ấn Độ); Phó tổng Thư ký ASEAN hôm nay 7-7 bàn về tình hình an ninh thế giới, khu vực trong bối cảnh dịch Covid-19.





Ngày 7-7, tại Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng đã diễn ra hội nghị trực tuyến Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+).



Tham dự hội nghị tại các đầu cầu có trưởng ADSOM+ 9 nước ASEAN và 8 nước Cộng (Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Ấn Độ); Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng chính trị, An ninh và thành viên các đoàn.





Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, phát biểu chào mừng hội nghị





Phát biểu chào mừng hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhiệt liệt chào mừng tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và các nước đối tác, mặc dù có sự khác nhau về múi giờ, nhưng với sự hiện diện đầy đủ tại các điểm cầu đã nói lên sự hợp tác, ủng hộ mạnh mẽ đối với Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN, cũng như đối với các cơ chế do ASEAN đóng vai trò trung tâm.



Nhấn mạnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, là thách thức an ninh phi truyền thống vô cùng lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội trên toàn thế giới, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết được, mà phải có sự chung tay của các quốc gia; trong đó, phát huy vai trò các tổ chức, cơ chế hợp tác đa phương là hết sức cần thiết.



Chia sẻ với những khó khăn mà các quốc gia thành viên ASEAN, cũng như các nước đang gặp phải, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng rằng với sự nỗ lực hợp tác, sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn đầy khó khăn này và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.



"Những cách trở về địa lý trong bối cảnh đại dịch không ngăn được tiến trình hợp tác của chúng ta, mà ngược lại càng thôi thúc chúng ta sáng tạo ra các hình thức, cách làm phù hợp. Trên tinh thần "Gắn kết và Chủ động thích ứng" của năm ASEAN 2020, thời gian qua, ASEAN và các đối tác luôn chủ động có những ứng phó phù hợp với thực tế, triển khai nhiều hoạt động trực tuyến hiệu quả"- Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nói.





Đoàn Việt Nam dự hội nghị





Đánh giá cao nỗ lực của Quân y ASEAN vừa qua đã tổ chức thành công diễn tập trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định đây là việc làm thiết thực, góp phần hiện thực hóa kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN đặc biệt về Covid-19 và Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về phòng, chống dịch bệnh lan truyền.



"Tại Hội nghị lần này, các đại biểu cùng nhau chia sẻ về tình hình an ninh thế giới, khu vực trong bối cảnh dịch Covid-19 sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện ở khía cạnh quốc phòng, an ninh, góp phần củng cố lòng tin, đưa chúng ta lại gần nhau hơn, thúc đẩy hợp tác ứng phó với các thách thức chung; đồng thời thảo luận các công việc để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+) vào tháng 10 sắp tới" - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.



Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ Quốc phòng Việt Nam hết sức chú trọng và dành ưu tiên cao cho duy trì đà hợp tác trong ADMM+. "Đặc biệt, tôi đánh giá cao những cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình mới, mang lại sự hợp tác thực chất, hiệu quả giữa các nước ASEAN và các nước đối tác. Với cương vị nước Chủ nhà, Việt Nam sẽ đưa ra những đề xuất về các hoạt động trong thời gian còn lại của năm Chủ tịch ASEAN 2020. Rất mong Quý vị ủng hộ, hợp tác, cùng nhau thực hiện thành công các hoạt động quân sự, quốc phòng ASEAN trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp" - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.



Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam, cho biết Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa các nước ASEAN và các nước đối tác trong khuôn khổ ADNM+; chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực trong bối cảnh dịch Covid-19 và kinh nghiệm của quân đội các nước trong ứng phó dịch bệnh; trao đổi một số nội dung công việc đang triển khai trong khuôn khổ ADNM+, làm cơ sở để chuẩn bị cho hội nghị ADSOM/ADSOM+ tại Việt Nam vào tháng 8-2020 và Hội nghị ADNM và ADNM+ vào cuối năm. Nội dung trao đổi của đại diện các nước trong hội nghị tập trung về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và an ninh khu vực trong thời gian qua.



Một số hình ảnh về Hội nghị Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN:





Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam, chủ trì hội nghị







Đại biểu quốc tế tại điểm cầu Bộ Quốc phòng Việt Nam













Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký ASEAN, phát biểu











Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký ASEAN, phát biểu





