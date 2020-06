Vì sao Mỹ huy động 1.600 binh sĩ đến thủ đô Washington rồi lại bất ngờ rút quân?

Thủ đô Washington của Mỹ vừa trải qua những ngày hết sức căng thẳng khi giới chức Mỹ bất đồng với ông Trump về việc có cần huy động quân đội vào thủ đô hay không.



Tổng thống Trump phải xuống hầm vì người biểu tình vây kín Nhà Trắng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, tháp tùng ông Trump đến nhà thờ St. John.





Theo CNN, các nguồn tin từ quan chức Lầu Năm Góc cho biết Nhà Trắng muốn ra lệnh huy động 10.000 quân chính quy đến thủ đô Washington để đối phó làn sóng người biểu tình và bạo loạn.



“Tổng thống (Donald Trump) rất muốn dùng quyền huy động binh sĩ quân đội vào thủ đô”, quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói trên tờ Washington Post. Quan chức này yêu cầu truyền thông Mỹ không tiết lộ danh tính.



Việc huy động quân đội lẽ ra phải diễn ra trước khi ông Trump đi bộ từ Nhà Trắng đến nhà thờ St. John vào ngày 1.6. Lực lượng Vệ binh Quốc gia cùng mật vụ Mỹ, trang bị vũ khí hạng nặng, đã tháp tùng ông Trump trong chuyến đi này.



Theo quan chức Mỹ, ông Trump đề nghị huy động quân đội vào trưa ngày 1.6, trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William P. Barr và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley.



Theo nguồn tin, chỉ có Phó Tổng thống Mike Pence là ủng hộ đề nghị của ông Trump, trong khi các quan chức và tướng lĩnh Mỹ phản đối.



Bộ tưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho rằng lực lượng Vệ binh Quốc gia huy động từ các bang lân cận, với quân số khoảng 5.000 người là đủ để kiểm soát tình hình.



Quan chức Mỹ giấu tên nói ông Trump tỏ ra không hài lòng. Quan chức này thuật lại lời ông Trump: “Chúng ta cần kiểm soát tình hình trên đường phố. Chúng ta cần 10.000 binh sĩ đến Washington. Tôi cần huy động binh sĩ ngay lập tức”.



Những gì xảy ra sau đó là Lầu Năm Góc ra lệnh đưa 1.600 binh sĩ đến thủ đô Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trấn an dư luận rằng các binh sĩ chỉ đóng quân ở vòng ngoài, chưa tiến vào thủ đô.



Có thời điểm ông Esper thông báo 200 binh sĩ thuộc Sư đoàn dù số 82 sẽ tiến vào thủ đô. Tuy nhiên, quyết định sau đó được thu hồi.



Đến ngày 5.6, toàn bộ 1.600 binh sĩ được yêu cầu rút về các căn cứ chờ lệnh mới.



Theo nguồn tin, các quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc lo ngại việc huy động quân đội đối phó với người biểu tình sẽ chỉ càng khiến công chúng Mỹ phản ứng.



Đó là lý do ông Esper miễn cưỡng chấp thuận chỉ đạo của ông Trump nhưng đến cuối cùng, không có binh sĩ nào thực sự tiến vào thủ đô, theo quan chức Mỹ giấu tên cho biết.



Tính đến ngày 6.6, các cuộc biểu tình ở thủ đô Washington D.C chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt, dù đã lắng dịu hơn so với trước.



Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt, CNN, Washington Post)