Triển khai tên lửa, chiến cơ: Diễn biến mới nhất ở biên giới Trung-Ấn

Ấn Độ di chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa vào Ladakh. Ảnh: Anadolu



Ấn Độ hôm 27.6 đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không phản ứng nhanh tiên tiến, được gọi là Akash, tới Ladakh, phía bắc dãy Himalaya ở biên giới tranh chấp với Trung Quốc - tờ Times of India đưa tin.



Việc triển khai diễn ra sau khi phía Trung Quốc tăng cường hoạt động của máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) - biên giới thực tế của Ấn Độ và Trung Quốc tại khu vực tranh chấp Jammu và Kashmir.



“Các hệ thống phòng không của cả Quân đội Ấn Độ và Không quân Ấn Độ đã được triển khai trong khu vực này để ngăn chặn bất kỳ sự cố nào” - các nguồn tin chính phủ nói với hãng tin địa phương.



Akash là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không di động tầm trung do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ chế tạo.



Việc triển khai diễn ra khi Ấn Độ và Trung Quốc đang tổ chức các vòng thảo luận để làm leo thang tình hình tại Đường kiểm soát thực tế.



Trước đó, ngày 22.6, quân đội Ấn Độ cũng cho phép các quân đoàn sử dụng súng tại Đường kiểm soát thực tế trong "hoàn cảnh đặc biệt".



“Không có thay đổi trong các quy tắc như vậy. Phía chúng tôi sẽ chỉ phản ứng với những hành động khiêu khích và trong trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt” - Trung tướng Vinod Bhatia, cựu tổng chỉ huy các chiến dịch quân sự của Ấn Độ nói với hãng thông tấn Anadolu.



Cuộc đụng độ ở biên giới Trung-Ấn kéo dài nhiều tuần qua, trong đó cuộc ẩu đả hôm 15.6 làm 20 sĩ quan và binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc được cho là tổn thất 40 binh sĩ, song Bắc Kinh chưa bao giờ công khai về số binh lính thiệt mạng trong đụng độ với New Delhi.

