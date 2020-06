Tàu chiến Mỹ chọc thủng đội hình hộ tống, áp sát tàu Liêu Ninh?

Một sĩ quan quân đội Trung Quốc giấu tên tiết lộ tàu chiến Mỹ đã từng áp sát tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc ở khoảng cách chưa đầy 100m khi nó đang hoạt động trên Biển Đông.



Tàu sân bay Liêu Ninh của hải quân Trung Quốc - Ảnh: AFP





Ông Hu Bo, giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược hàng hải thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), đã trích lời sĩ quan giấu tên nói trên trong một bài viết trên tạp chí The Diplomat.



Theo ông này, sự cạnh tranh và nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ với Trung Quốc trên Biển Đông là "rất thật và nghiêm trọng". Tần suất các cuộc chạm trán giữa tàu chiến hai nước ngày càng tăng trong những năm gần đây nhưng theo ông Hu Bo, "phần lớn đều an toàn và chuyên nghiệp".



Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi mọi chuyện. Vị chuyên gia Trung Quốc lập luận rằng dịch bệnh đã khiến quân đội hai nước trở nên nhạy cảm hơn tại Biển Đông, trong bối cảnh quan hệ song phương gặp nhiều sóng gió.



Từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 rồi, Hải quân Mỹ đã phái một số tàu chiến bao gồm tàu đổ bộ tấn công USS America và tàu chiến đấu ven bờ đến khu vực tàu khoan dầu West Capella bị nhóm tàu Hải dương 8 quấy rối ngoài khơi Malaysia.



Hu Bo khẳng định hải quân Trung Quốc khi đó cũng đã đáp trả bằng việc triển khai số lượng tàu tương đương. Cuộc đối đầu giữa hai bên đã thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông.



"Một trường hợp ít công khai hơn nhưng nguy hiểm hơn là việc các tàu chiến và máy bay Mỹ do thám đội tàu sân bay Liêu Ninh khi nó di chuyển trên Biển Đông.



Một sĩ quan hải quân Trung Quốc giấu tên đã tiết lộ rằng cuộc đối đầu căng thẳng tới mức tàu chiến Mỹ đã áp sát tàu sân bay Trung Quốc ở khoảng cách chưa đầy 100m", ông này viết nhưng không nói rõ thời gian xảy ra sự việc.





Tàu USS Gabrielle Giffords của Hải quân Mỹ đi gần tàu khoan West Capella của Malaysia bị tàu Trung Quốc quấy rối trên Biển Đông - Ảnh: US NAVY





Hồi tháng 5 rồi, phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ Reed Werner cáo buộc Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông.



Theo ông Werner, tàu chiến Trung Quốc đã có các hành động "thiếu chuyên nghiệp và không an toàn" đối với tàu chiến Mỹ ít nhất 9 lần kể từ giữa tháng 3-2020. Một tàu hộ tống tàu Liêu Ninh đã áp sát tàu khu trục USS Mustin khi nó đến Biển Đông hồi tháng 4.



Câu chuyện của ông Hu Bo khiến một số người hoài nghi. Giới quan sát quân sự cho rằng vị chuyên gia Trung Quốc muốn mô tả Mỹ như một kẻ gây hấn khi nhắc tới sự kiện.



Song ông này lại quên rằng điều đó chẳng khác nào thừa nhận đội tàu hộ tống sân bay của Trung Quốc tệ hại đến nỗi để cho một tàu chiến nước ngoài áp sát tàu sân bay ở khoảng cách gần như thế.



