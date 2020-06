Bộ trưởng Nhật: hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông 'đáng báo động'

Hãng Reuters ngày 25.6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cho rằng hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là “đáng báo động”.



Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono - Ảnh: Reuters







Trước đó vào ngày 23.6, hai tàu huấn luyện JS Kashima và JS Shimayuki thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) của Nhật đã có cuộc diễn tập với tàu tác chiến cận bờ USS Gabrielle Giffords của hải quân Mỹ ở Biển Đông.



Trang DVIDS dẫn lời chỉ huy Nhóm tấn công viễn chinh 7 thuộc hải quân Mỹ Fred Kacher nhấn mạnh tầm quan trọng của việc diễn tập giữa lực lượng này với MSDF trong việc duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.



Tại cuộc gặp với giới phóng viên tại câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Nhật chiều 25.6, Bộ trưởng Kono còn bày tỏ “nghi ngờ” về tình hình sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên.



Ông khẳng định lại thông tin Nhật sẽ từ bỏ kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên bộ của Mỹ, được ông đưa ra trong cuộc họp với các nghị sĩ đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền vào sáng cùng ngày.



Hệ thống này trước đó dự kiến được trang bị tại các tỉnh Yamaguchi và Akita nhằm bảo vệ lãnh thổ trước nguy cơ tên lửa và vũ khí hạt nhân từ Triều Tiên, với chi phí 900 triệu USD/đơn vị và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trước năm 2023.



Theo ông Kono, Bộ Quốc phòng vẫn chưa tìm được địa điểm khác để triển khai hệ thống Aegis trên bộ sau khi vấp phải phản ứng của người dân tại Yamaguchi và Akita.



Bên cạnh đó, ông Kono đưa ra lý do liên quan đến chi phí đắt đỏ trong trường hợp vận hành Aegis trên bộ, ước tính khoảng 1,86 tỉ USD để xử lý các trục trặc kỹ thuật liên quan đến hệ thống của Mỹ.



Theo Khánh An (thanhnien)