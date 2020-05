Hong Kong tăng cường cảnh sát trong đêm

Hàng trăm cảnh sát chống bạo động lập các chốt chặn xung quanh cơ quan lập pháp của Hong Kong trong đêm trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối dự luật liên quan đến quốc ca Trung Quốc và luật an ninh quốc gia mới dự kiến diễn ra sáng 27-5.





Cảnh sát chống bạo động Hong Kong đứng canh gác suốt cuộc biểu tình phản đối kế hoạch áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên Hong Kong của chính phủ Trung Quốc trong ngày 24-5 - Ảnh: REUTERS





Các nhà hoạt động nói rằng luật an ninh mới có thể là dấu chấm hết cho quyền tự chủ của thành phố tự do nhất của Trung Quốc.



Hãng tin Reuters cho biết cảnh sát đã dựng một bức tường cao 2m, các rào chắn trắng và xanh xung quanh hội đồng lập pháp (Legco) của đặc khu, kéo dài qua công viên bên cạnh đến cảng Victoria.



Từ nửa đêm, cảnh sát chống bạo động đã tuần tra trong công viên trong khi có các đội chốt chặn bên ngoài Legco và tòa nhà văn phòng chính quyền trung ương ở kế bên. Rất nhiều xe cảnh sát cũng được nhìn thấy ở những con đường trong khu vực này.



Hàng ngàn người biểu tình cũng đã đụng độ với cảnh sát hôm 24-5 trong cuộc biểu tình lớn đầu tiên ở đặc khu này kể từ năm ngoái. Cảnh sát chống bạo động đã xịt hơi cay để giải tán đám đông biểu tình. Không có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Trung Quốc sẽ nhượng bộ trong việc áp đặt luật an ninh quốc gia mới ở Hong Kong.



Các quan chức Trung Quốc và chính quyền đặc khu đã nhiều lần khẳng định rằng luật an ninh mới sẽ không ảnh hưởng tới các quyền, sự tự do của người dân.



Dù vậy, phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany có nói rằng ông Trump rất không hài lòng với luật an ninh quốc gia ở Hong Kong. Cố vấn kinh tế Larry Kudlow của ông Trump cũng cho rằng Bắc Kinh "đang phạm phải sai lầm lớn".



Ngoại trưởng Mike Pompeo tuần trước cũng đã cảnh báo rằng luật an ninh quốc gia sẽ là một "hồi chuông báo tử" cho quyền tự trị của vùng lãnh thổ này.

Theo ANH THƯ (TTO)