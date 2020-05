Hải quân Mỹ triển khai tàu chiến lớp Independence tuần tra sát giàn khoan West Capella

Với việc triển khai tàu tác chiến ven bờ lớp Independence tuần tra sát tàu khoan dầu khí mang cờ Panama là West Capella ở khu vực Nam Biển Đông, Hải quân Mỹ tái khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy tự do hàng hải và thượng tôn pháp luật ở Biển Đông, đồng thời phản đối các hành động ép buộc và phi pháp của Trung Quốc.





Hạm đội 7, Hải quân Mỹ ngày 12-5 vừa có thông cáo báo chí về việc triển khai hoạt động tàu tác chiến ven bờ ở khu vực Nam Biển Đông.



Theo đó, một tàu hải quân Mỹ đã triển khai hoạt động hiện diện gần tàu khoan dầu khí mang cờ Panama là West Capella. (Tàu khoan thăm dò đáy biển West Capella được Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia Petronas thuê để thăm dò dầu khí. Tàu khảo sát địa chất Hải Dương 08 của Trung Quốc thời gian qua bị cáo buộc bám theo tàu West Capella ở Biển Đông).





Tàu tác chiến ven bờ lớp Independence tuần tra sát tàu khoan dầu khí mang cờ Panama là West Capella





Tàu tác chiến ven bờ lớp Independence USS Gabrielle Giffords (LCS 10) đã triển khai hoạt động ở khu vực Nam Biển Đông - đây là lần thứ hai một tàu tác chiến ven bờ thực hiện tuần tra ở khu vực này kể từ khi tàu USS Montgomery (LCS 8) di chuyển cùng tàu USNS Cesar Chaves (T-AKE 14) vào ngày 7-5 để hỗ trợ tự do hàng hải và hàng không.



"Sự đa năng và linh hoạt của các tàu tác chiến ven bờ phiên bản lớp Independence được luân phiên triển khai đến Đông Nam Á thực sự làm thay đổi tình hình. Cũng giống như các hoạt động trước đây của tàu Montgomery, các hoạt động của tàu Gabrielle Giffords gần West Capella thể hiện chiều sâu năng lực mà Hải quân Mỹ sở hữu trong khu vực"- Chuẩn đô đốc Fred Kacher, Tư lệnh Nhóm tác chiến viễn chinh 7, cho hay.



"Sự tham gia tích cực và kiên trì của Hải quân Mỹ trong khu vực chính là sự thể hiện rõ nét nhất sự ủng hộ của chúng tôi đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở và tự do"- Chuẩn Đô đốc Kacher nói thêm.



Tư lệnh Hạm đội 7, Phó Đô đốc Bill Merz, tái khẳng định rằng Hải quân Mỹ sẽ cho máy bay và tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông ở bất kỳ nơi nào và thời điểm nào mà luật pháp quốc tế cho phép.



"Các hoạt động hiện diện thường lệ như của tàu Gabrielle Giffords tái khẳng định rằng Mỹ sẽ tiếp tục cho máy bay và tàu thuyền hoạt động tự do trên cơ sở tuân thủ luật pháp và các nguyên tắc hàng hải quốc tế bất chấp những yêu sách quá đà hoặc các sự kiện đang diễn ra. Mỹ ủng hộ các đồng minh và đối tác của chúng tôi trong việc theo đuổi lợi ích kinh tế hợp pháp của mình"- Phó Đô đốc Merz phát biểu.



"Hải quân Mỹ vẫn duy trì cảnh giác và cam kết ủng hộ trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông, và Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy tự do hàng hải và thượng tôn pháp luật, đồng thời phản đối các hành động ép buộc và phi pháp của Trung Quốc" - thông cáo nêu rõ.



Vào cuối tháng Tư, tàu USS America, USS Bunker Hill và USS Barry đã di chuyển cùng tàu HMAS Parramatta của Hải quân Hoàng gia Úc, điều này thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở và tự do trước các đồng minh và đối tác trong khu vực.



Nằm trong biên chế Biên đội tàu khu trục 7, tàu Gabrielle Giffords đang luân phiên triển khai hoạt động tại khu vực tác chiến của Hạm đội 7 để hỗ trợ đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.



Là hạm đội có nhiều tàu nhất của Hải quân Mỹ, Hạm đội 7 tương tác với 35 quốc gia ven biển khác để xây dựng quan hệ hợp tác giúp củng cố an ninh hàng hải, tăng cường ổn định và ngăn chặn xung đột.



Tại cuộc họp trực tuyến với Ngoại trưởng các nước ASEAN hôm 23-4, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo đã nêu những hành vi của Trung Quốc gần đây với việc sử dụng áp lực quân sự và ép buộc các nước láng giềng tại Biển Đông, thậm chí đâm chìm tàu cá Việt Nam và nhấn mạnh Mỹ mạnh mẽ phản đối hành vi bắt nạt của Trung Quốc.



Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 23-4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng khi trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị nêu bình luận của Việt Nam khi Mỹ và Úc điều tàu đến Biển Đông diễn tập đã khẳng định: Duy trì hòa bình, ổn định, an ninh trật tự, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán ở các quốc gia ở khu vực Biển Đông như được xác lập tại Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm và nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Hoạt động của các nước cần đóng góp vào mục tiêu chung này.



