Trung Quốc lợi dụng dịch để lấn tới: Yêu sách "Tứ Sa": Ngang ngược, sai trái!

Lưu hành công hàm tại LHQ thể hiện lập trường về biển Đông



Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 9-4, trả lời câu hỏi liệu Việt Nam có tiến hành các thủ tục khởi kiện Trung Quốc sau khi Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ ngày 30-3 đã gửi công hàm phản đối 2 công hàm của Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng việc lưu hành công hàm tại LHQ là việc làm bình thường, thể hiện lập trường và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam. Lập trường nhất quán của Việt Nam đã được thể hiện đầy đủ tại công hàm này. Theo đó, Việt Nam khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam với các vùng biển được xác định trong UNCLOS.



Bình luận về việc truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này sắp đưa thủy phi cơ cỡ lớn ra biển Đông, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông là lợi ích và trách nhiệm của các nước trong và ngoài khu vực. Việt Nam mong muốn các nước tăng cường hợp tác, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định vì mục tiêu nói trên. D.Ngọc