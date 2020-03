Phụ nữ Ia Piơr chung tay phòng-chống vượt biên

(GLO)- Sau 5 năm thành lập, Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia phòng-chống vượt biên” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ia Piơr (huyện Chư Prông) đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác và ý thức tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự thôn làng của hội viên. Đặc biệt, trong khoảng thời gian trên, tại địa bàn xã không còn tình trạng vượt biên, xâm nhập trái phép.

Bà Phạm Thị Hà-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Piơr kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) cho hay, Ia Piơr là xã vùng đệm, cách biên giới Campuchia không xa. Trước đây, một số khu vực xa dân cư của xã vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể, cách đây hơn 5 năm, một số người dân trên địa bàn xã vì nhẹ dạ cả tin nghe theo lời kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo về một cuộc sống không cần làm vẫn hưởng giàu sang, sung sướng nên đã tìm đường vượt biên.

Chủ nhiệm CLB phổ biến các văn bản pháp luật mới cho các thành viên. Ảnh: A.H

Nhằm giúp hội viên, phụ nữ nói riêng, người dân trên địa bàn xã nói chung nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, tháng 4-2015, CLB “Phụ nữ tham gia phòng-chống vượt biên” ở xã đã được thành lập. Ban đầu, CLB có 30 thành viên, chủ yếu là hội viên, phụ nữ nòng cốt ở các làng: Piơr 1, Piơr 2, Me, Phung. Các thành viên đều tự nguyện cam kết không để chồng, con và người thân tham gia vượt biên và không tham gia tiếp tay, che giấu cho các hoạt động chứa chấp, dẫn đường vượt biên, xâm nhập; tích cực vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, gây mất đoàn kết, kiên quyết đấu tranh tố giác tội phạm; xây dựng gia đình văn hóa, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới... Chị Rơ Mah Hia (làng Me) bộc bạch: “Là thành viên CLB, mình phải gương mẫu vận động, nhắc nhở chồng, con và người thân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật. Mỗi khi thấy nhà nào có biểu hiện lạ thì mình đều báo Ban Chủ nhiệm CLB biết để nắm tình hình, có hướng phối hợp xử lý”.

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã, hàng tháng, hàng quý, CLB đều phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Đồn Biên phòng Ia Lốp cung cấp những thông tin, tài liệu, văn bản pháp luật mới về công tác phòng-chống vượt biên cho các thành viên. Đồng thời, CLB tranh thủ vai trò, tiếng nói của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Về vấn đề này, Trung tá Lê Văn Dung-Đội phó Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp-cho hay, trong quá trình phối hợp, đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế biên giới đất liền, các hiệp định, hiệp nghị, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm hai bên biên giới... Qua đó, các thành viên CLB nói riêng, hội viên, phụ nữ nói chung đã hiểu và nâng cao tinh thần cảnh giác, khi thấy dấu hiệu bất thường thì báo ngay cho lực lượng chức năng kịp thời xử lý.

Đồn BP Ia Lốp và Hội LHPN xã tặng quà cho hội viên phụ nữ. Ảnh: A.H

Chủ tịch Hội LHPN xã thông tin thêm, từ năm 2015 đến nay, các thành viên đã cung cấp hơn 20 tin cho Ban Chủ nhiệm CLB cũng như các lực lượng chức năng, trong đó 10 tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh trật tự thôn làng, giúp các lực lượng ngăn chặn, xử lý kịp thời. Đặc biệt, một số thành viên ban đầu còn ngại ngùng, lo sợ khi báo tin sẽ bị trả thù hoặc bị người làng ghét bỏ nhưng nay đã mạnh dạn hơn. Chị Kpuih H’Lanh (làng Piơr 2) chia sẻ: “Bây giờ, mình không còn lo sợ nữa. Cứ thấy có gì khác lạ trong làng, mình đều báo Ban Chủ nhiệm CLB vì nếu bao che, không khai báo lỡ xảy ra vấn đề gì sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh chung của làng”.

Từ chỗ có 30 thành viên là những hội viên nòng cốt tại 4 làng, giờ đây, CLB đã có 46 thành viên ở 10/10 thôn, làng. Trong số này có chị Đinh Thị Nhưng (làng Piơr 2) là vợ của người từng tham gia vượt biên năm 2015. Trong suốt thời gian chồng chị Nhưng đi tù, CLB đã đến nhà động viên, giúp đỡ. Vì vậy, sau này, chị tự nguyện tham gia CLB để góp tiếng nói, khuyên mọi người nâng cao cảnh giác, đừng bị lừa phỉnh đi vào con đường sai trái như chồng chị...

Bà Siu H’Thoan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Prông: “Nhờ có CLB “Phụ nữ tham gia phòng-chống vượt biên”, hội viên, phụ nữ nói riêng và người dân trên địa bàn xã Ia Piơr nói chung đã chủ động hơn trong việc tham gia bảo vệ địa bàn, bảo vệ an ninh biên giới”.