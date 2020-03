Đức Cơ: Khen thưởng 15 tập thể và cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 01

(GLO)- Chiều ngày 18-3, UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, giai đoạn 2015-2020.

Đức cơ sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về biên giới quốc gia. Ảnh: Lê Văn Châu

Theo đó, từ năm 2015 đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện đã tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia với 126.285 lượt người nghe. Các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện đã phối hợp với các xã biên giới thành lập được 10 tổ tự quản đường biên, cột mốc; 22 tổ tự quản an ninh trật tự ở các thôn làng và đồng bào có đạo. Nhân dân ở các xã biên giới đã ký kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Từ nguồn tin của nhân dân, các cơ quan chức năng đã xử lý 63 vụ với 123 đối tượng liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, buôn lậu và gian lận thương mại. Thực hiện Chỉ thị 01, các đồn biên phòng và các xã biên giới ở huyện Đức Cơ đã tăng cường hoạt động đối ngoại ở các cấp, trong đó có đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Tại hội nghị, UBND huyện Đức Cơ đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tốt trong 5 thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính Phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.