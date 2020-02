5 tên lửa diệt hạm đáng gờm nhất làng quân sự thế giới

Brahmos, Club hay NSM là 3 trong số 5 tên lửa khiến mọi hạm đội trên thế giới phải dè chừng trong các trận hải chiến.





Brahmos của Ấn Độ



Là thành quả từ một chương trình hợp tác giữa quân đội Ấn Độ - Nga từ thập niên 90 đến đầu những năm 2000, Brahmos là tên lửa tầm thấp nhanh nhất thế giới, với phạm vi hoạt động 290 km. Với tốc độ cao (Mach 2.8, tương đương 952 m/s), khả năng tàng hình và "lướt trên mặt biển", Brahmos có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không của đối phương. Giả sử radar đối phương ở độ cao 20 m, nó sẽ chỉ có thể phát hiện Brahmos ở khoảng cách 27 km. Do vậy, đối phương chỉ có 28 giây để theo dõi, định vị và bắn Brahmos trước khi nó tấn công tàu.





Tên lửa Brahmos của Ấn Độ. Ảnh: India Today.



Sự nguy hiểm của Brahmos còn thể hiện ở tính linh hoạt. Nó có thể xuất kích từ tàu mặt nước, các bệ phóng trên đất liền, hoặc từ máy bay chiến đấu như Su-30MK1 của quân đội Ấn Độ. Phiên bản dành cho bệ phóng trên đất liền và tàu trên biển có thể mang đầu đạn 200 kg. Brahmos dành cho máy bay có phạm vi hoạt động 500 km và có khả năng mang đầu đạn 300 kg. Ấn Độ đang nghiên cứu chế tạo phiên bản Brahmos dành cho tàu ngầm.



Tên lửa hành trình diệt hạm thế hệ mới (LRASM)



Hải quân Mỹ cần một tên lửa chống tàu mới vì tên lửa mà Mỹ đang sử dụng, Harpoon, bắt đầu phục vụ quân đội từ năm 1977. Dù là một trong những tên lửa uy lực nhất giai đoạn Chiến tranh Lạnh, Harpoon chỉ còn là một tên lửa "tầm thường" và không thể tích hợp những công nghệ hiện đại mới.









Mô phỏng thử nghiệm tên lửa LRASM. Ảnh: USNI.







Mỹ đang phát triển chương trình LRASM để thay thế các tên lửa Harpoon. LRASM là biến thể của tên lửa hành trình JASSM-ER mà không quân Mỹ đang sử dụng và do tập đoàn Lockheed Martin phát triển. Nó có khả năng chống nhiễu tín hiệu và tàng hình, có phạm vi hoạt động hơn 800 km, tự động phát hiện và tấn công mục tiêu dựa trên dữ liệu mà người ta cài đặt sẵn. Nó có thể chở đầu đạn 450 kg, có khả năng xuyên qua các mục tiêu kiên cố nằm sâu trong lãnh thổi đối phương.



Khác với tên lửa Brahmos, LRASM sử dụng công nghệ tàng hình và hệ thống tự ra quyết định để thoát khỏi tầm kiểm soát của hệ thống phòng thủ trên các tàu. Sau đó, chúng tự xác định những mục tiêu đáng tấn công rồi tiêu diệt. LRASM sẽ có phạm vi hoạt động tương tự tên lửa JASSM-ER. Binh sĩ có thể phóng chúng từ hệ thống phóng thẳng đứng MK41 trên các tàu tuần dương lớp Ticonderoga và tàu khu trục Burke, hoặc phóng từ bệ MK57 trên các tàu khu trục lớp Zumwalt mới.



Họ tên lửa Club



Club là dòng tên lửa chống hạm mà hải quân Nga sử dụng. Nó có khả năng tấn công linh hoạt với nhiều biến thể, như tên lửa chống hạm (3M-54E1), tấn công mặt đất và tấn công tàu ngầm. Tên lửa 3M-54E1 có thể xác định mục tiêu bằng radar dò tìm chủ động và hệ thống định vị nội bộ, mang đầu đạn nặng gần 400 kg. Tên lửa bay ở độ cao 10-15 m, phạm vi hoạt động tối đa 300 km.



Mô hình tên lửa 3M-54E1. Ảnh: Wikipedia.





Nhiều nước, bao gồm Algeria, Trung Quốc và Ấn Độ, đã mua Club. Họ Club bao gồm 4 phiên bản. Hệ thống tên lửa Club-S có thể xuất kích từ ống phóng ngư lôi 533 mm, Club-N là phiên bản dành cho các tàu mặt nước, Club-M là phiên bản dành cho bệ phóng từ đất liền, trong khi Club-K tương thích với tàu container ngụy trang.



XASM-3



Chính sách quân sự phòng thủ của Nhật Bản khiến Tokyo phải sắm những tên lửa diệt hạm nhỏ để trang bị cho các tàu, máy bay và bệ phóng từ mặt đất. Nhật Bản đã thiết kế và phát triển hai mẫu tên lửa diệt tàu phù hợp với các vũ khí của họ, nhưng mẫu thế hệ thứ 3 hoàn toàn vượt trội hơn hẳn so với các đời trước.





Nhật Bản trang bị tên lửa XASM-3 cho các máy bay. Ảnh: Defence.pk.





XASM-3 là tên lửa chống tàu mà Viện Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật Nhật Bản cùng Tập đoàn Mitsubishi đang cùng phát triển từ năm 2002 và hoàn thành năm 2016 (quá hạn 6 năm so với kế hoạch). Giới truyền thông biết rất ít thông tin về nó. Tuy nhiên, giới quan sát tin rằng năng lực của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ tăng đáng kể sau khi XASM-3 chính thức biên chế về các binh chủng.



Các máy bay có thể chở tên lửa bao gồm F-2, phi cơ tuần tra trên biển Kawasaki P-1 và chiến đấu cơ F-35A. Tên lửa đạt tốc độ Mach 5 và có khả năng tàng hình. Cũng giống như Brahmos, lợi thế tốc độ của XASM-3 chỉ cho đối phương 15 giây để phản ứng. Tên lửa mang theo cả bộ tìm kiếm chủ động và thụ động. Khối lượng đầu đạn mà tên lửa có thể mang vẫn là thông tin mật. Phạm vi hoạt động của nó có thể đạt trên 190 km.



NSM



Công ty quốc phòng Kongsberg (Na Uy), đơn vị phát triển tên lửa chống hạm NSM, khẳng định rằng NSM là "tên lửa chống hạm thế hệ 5 đầu tiên của thế giới". Hiện Na Uy đặt tên lửa NSM trên các tàu tên lửa cao tốc lớp Skjold, tàu khu trục lớp Fritjof Nansen và đội pháo binh bảo vệ bờ biển.





Mô phỏng buổi phóng thử tên lửa NSM của Na Uy. Ảnh: defenceindustrydaily.





Theo Kongsberg, NSM là tên lửa có khả năng "lướt trên ngọn sóng" do chúng bay ở độ cao dưới 10 m so với mặt biển, và dùng cảm biến thụ động để tìm mục tiêu. NSM không phát ra tia hồng ngoại hay radar mà tàu đối phương có thể phát hiện. Với khối lượng 410 kg, NSM tương đối nhỏ hơn so với các tên lửa Brahmos. Tên lửa có phạm vi hoạt động 185 km, chở đầu đạn 125 kg.



Tháng 10/2014, hải quân Mỹ đã thử nghiệm bắn tên lửa NSM từ boong tàu USS Coronado. Thử nghiệm diễn ra thành công và tên lửa bắn trúng mục tiêu. Đây là một phần trong chương trình Thử nghiệm cạnh tranh nước ngoài của hải quân Mỹ. Tuy nhiên, buổi thử nghiệm không có nghĩa Mỹ chắc chắn sẽ sử dụng NSM.



Na Uy đang phát triển JSM, một phiên bản mới của NSM, có khả năng tham gia các cuộc tấn công không đối đất và diệt hạm. Nó có thể xuất kích từ buồng chứa vũ khí của chiến đấu cơ F-35 và ống phóng ngư lôi 533 mm của tàu ngầm.



Theo Minh Anh (Zing/Dân Việt)