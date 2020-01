Vui xuân mới không quên nhiệm vụ

(GLO)- 1. Chưa đầy 2 giờ ô tô từ TP. Pleiku, chúng tôi đã có mặt tại Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ). Trên đường, anh Trương Văn Sở-nguyên cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy-bảo rằng, đường lên biên giới hiện nay tuy còn vài đoạn chưa tốt lắm nhưng so với vài chục năm trước thì đã hơn gấp nhiều lần. “Hồi chuẩn bị chia tách, thành lập huyện mới Đức Cơ, là một trong những cán bộ được phân công cùng tham gia khảo sát dọc tuyến biên giới để tham mưu cho tỉnh xác định cụ thể việc sáp nhập, chia tách các đơn vị hành chính cấp xã nên tôi không lạ gì vùng này... Nhưng cũng đã hơn 30 năm rồi đấy”-anh Sở cho biết.





Chỉ với chiếc điện thoại di động, các bạn trẻ đi cùng chúng tôi không ngừng ghi hình khi ô tô lướt qua những cánh rừng cao su đang mùa thay lá, những vườn điều cổ thụ đang mùa đơm hoa, cứ như đi “trong mùa xuân thật gần”. Ai cũng khen vùng biên mùa này đẹp quá. Ngẫm nghĩ về chuyện cũ, tôi miên man với bao ký ức về khoảng thời gian bà con nơi đây còn đói kém, an ninh trật tự chưa ổn định bởi sự chống phá của bọn phản động FULRO được sự tiếp tay của những kẻ thù địch từ bên ngoài, dẫu cho khi ấy đã là sau ngày giải phóng cả chục năm. Những năm giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, khi Nhà nước và Bộ Quốc phòng chủ trương cho lực lượng vũ trang làm kinh tế, Binh đoàn 15 ra đời, đứng chân xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng trên các xã vùng biên giới Gia Lai-Kon Tum. Ia Nan là một trong những xã biên giới được Binh đoàn 15 chọn làm nơi đứng chân. Cũng từ đấy, các nông trường, công ty hình thành, quân đội tham gia vào việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số định canh định cư, đưa thanh niên vào làm công nhân trong các nông trường, xây dựng hệ thống hạ tầng sản xuất và xã hội... Từ đó, bộ mặt nông thôn vùng biên giới nói chung và Ia Nan nói riêng từng bước khởi sắc.

Đoạn đường đất từ trung tâm xã vào Đồn Biên phòng Ia Nan. Ảnh: B.H





2. Đường từ trung tâm xã vào Đồn Biên phòng Ia Nan chỉ chừng trên 5 cây số mà đã bao năm không được đầu tư nâng cấp. Vẫn là một đoạn đường đất, mùa mưa nước cuốn trôi, tạo thành những con lạch, con mương, những sống trâu, ổ gà, khiến chiếc ô tô gầm cao cứ chồm lên liên tục. Chỉ chừng trên 5 cây số, chẳng lẽ các ngành chức năng không thể bố trí vốn để hoàn thành?



Ia Nan là xã biên giới nghèo. Theo chúng tôi biết, đến cuối năm 2019, dù cấp ủy, chính quyền và bà con ở đây phấn đấu cật lực cùng với sự quan tâm đầu tư của huyện, song xã này cũng chỉ đạt được 9/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới. Đã vài ba lần, thông qua lãnh đạo Đồn Biên phòng Ia Nan, chúng tôi đưa các nhóm thiện nguyện về đây khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách, tận thấy bà con các làng đồng bào Jrai dù đã được định cư nhưng chưa thể là đã “chuẩn”. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá, Đồn trưởng Nguyễn Văn Lý cho hay, xã Ia Nan có 3/9 làng đồng bào Jrai, toàn xã có gần 2.000 hộ, 7.906 khẩu. Đời sống người dân Jrai nơi đây vẫn còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 8,77%. Lâu nay, cán bộ, chiến sĩ của Đồn vẫn thường xuyên tham gia đóng góp công sức cùng địa phương xây dựng hệ thống chính trị và giúp bà con trong việc tăng gia sản xuất, vệ sinh môi trường, giáo dục-đào tạo, tổ chức kết nghĩa với các hộ nghèo, động viên, hỗ trợ tinh thần để bà con vượt qua khó khăn. Cấp ủy và chính quyền địa phương cũng nỗ lực phối hợp với Đồn trong công tác biên phòng, bà con tích cực tham gia bảo vệ biên giới, làm công tác đối ngoại nhân dân, tạo mối quan hệ đoàn kết, hữu hảo với người dân bên kia biên giới nên an ninh chính trị trên địa bàn những năm qua rất ổn định.



Trở lại câu chuyện về Đồn Biên phòng Ia Nan, chúng tôi rất phấn khởi khi được biết năm 2019, đơn vị được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết Canh Tý, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đại hội Đảng các cấp, cán bộ, chiến sĩ của Đồn, nhất là các chiến sĩ trẻ đang háo hức luyện tập văn nghệ, vệ sinh môi trường để tạo cảnh quan đơn vị xanh-sạch-đẹp. Đơn vị cũng quán triệt tinh thần đón một cái Tết vui tươi, lành mạnh và bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu trong những ngày nghỉ Tết, không để xảy ra bất ngờ, bị động, bảo đảm an ninh chính trị ổn định và trật tự an toàn xã hội tốt để bà con phía sau an tâm vui Tết, đón xuân. “Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ mà anh”-một cán bộ của Đồn nói với tôi khi chia tay, như một lời nhắn với hậu phương trong dịp Tết này!



BÍCH HÀ