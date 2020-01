Trên những cung đường tuần tra biên giới

(GLO)- Ngày Tết cận kề, chắc hẳn những người lính Biên phòng cũng có chút chạnh lòng khi nghĩ về hậu phương. Nhưng điều đó rồi cũng qua nhanh hoặc tạm gác lại để nhường chỗ cho những chuyến tuần tra, những đêm canh gác.





Vững vàng nơi cột mốc biên cương



Biên giới những ngày cuối năm, tiết trời se se lạnh. Theo chân cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia O và dân quân thường trực xã Ia O (huyện Ia Grai), chúng tôi tham gia tuần tra đường biên, cột mốc. Men theo con đường dốc gập ghềnh đá sỏi, chúng tôi đến bên bờ sông Pô Cô và từ đây tiếp tục ngược dốc, băng qua các vườn điều đang mùa đơm bông kết trái để đến cột mốc 25 (3). Đoạn đường từ bờ sông Pô Cô đến cột mốc không quá xa, nhưng vì cứ mãi ngược dốc khiến chúng tôi bắt đầu thấm mệt. Thấy vậy, chiến sĩ Rơ Châm Xiên-dân quân thường trực-trấn an: “Các nhà báo ráng thêm một chút nữa thôi là tới rồi”.



Với những người lính trong tổ tuần tra, mặc dù đã quen thuộc với từng gốc cây, mỏm đá nhưng không vì thế họ lơ là hay chủ quan. Bởi theo chia sẻ của Thượng úy Trần Xuân Nam-Đội trưởng vũ trang Đồn Biên phòng Ia O, nơi đây luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, nhất là dịp Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) kiểm tra cột mốc. Ảnh: A.H





Sau khi chào cột mốc, các thành viên trong tổ tuần tra tiến hành kiểm tra hiện trạng cột mốc và triển khai lực lượng theo nhiều hướng để quan sát, nắm bắt tình hình xung quanh khu vực. Thượng úy Nam cho hay: “Trước mỗi chuyến tuần tra, chúng tôi luôn quán triệt nghiêm kế hoạch của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn giao, nắm chắc nhiệm vụ, vị trí dấu hiệu đường biên, mốc quốc giới do đơn vị phụ trách. Đồng thời, chúng tôi cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người và dự lường trước một số tình huống có thể xảy ra, cũng như các cách xử lý để không bị động, bất ngờ”.



Không để bị động, bất ngờ



Rời Đồn Biên phòng Ia O, chúng tôi tiếp tục di chuyển khoảng 30 km theo tuyến đường tuần tra biên giới để đến với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Đại úy Trần Anh Tuấn-Đồn phó nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho biết, càng vào những ngày cuối năm, nhiệm vụ của người lính Biên phòng càng thêm nặng nề vì đây chính là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để đẩy mạnh các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép... Do đó, đơn vị đã bố trí lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, hai bên cửa khẩu nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như phòng-chống các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán.



Trực tiếp chỉ đạo tổ tuần tra tại khu vực hai bên tiếp giáp cửa khẩu, Thượng úy Trần Đức Hoàn-Đội trưởng vũ trang Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-chia sẻ: “Công tác tuần tra, kiểm soát trong dịp này là hết sức quan trọng. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ”. Đặc biệt, để chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu cũng đã triển khai lực lượng nắm tình hình, dự báo khả năng hoạt động của các loại đối tượng để có biện pháp xử lý kịp thời. Thiếu tá Nguyễn Duy Phương-Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu-trao đổi: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại qua cửa khẩu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong công tác đấu tranh phòng-chống buôn lậu và tạo điều kiện thông thoáng cho hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cũng như đảm bảo chặt chẽ quy định pháp luật, qua đó góp phần xây dựng cửa khẩu hợp tác, phát triển”.



Không riêng Đồn Biên phòng Ia O, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh mà tất cả các đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động đều đã xây dựng và triển khai kế hoạch duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trao đổi thêm về vấn đề này, Đại tá Vũ Trung Kiên-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-nhấn mạnh: “Căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo các đồn và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, biên giới, địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, phòng-chống vượt biên, tội phạm xâm nhập qua biên giới. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy cũng triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phòng-chống tội phạm trên khu vực biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán”.

PHƯƠNG DUNG