Binh đoàn 15: Phấn đấu doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 9-1, Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị Quân chính để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng cờ thi đua cho các đơn vị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do giá mủ cao su xuống thấp nhưng Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tăng cường quản lý, thực hành tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng thu nhập cho người lao động. Theo đó, giá trị sản xuất toàn Binh đoàn đạt hơn 1.792 tỷ đồng, doanh thu đạt hơn hơn 1.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 5,9 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây Nhà tình nghĩa, Nhà Đoàn Kết tặng cho hộ nghèo; hỗ trợ gạo mùa giáp hạt; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho cho bà con dân làng; tặng bò giống cho hộ gia đình chính sách khó khăn; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội, công an đứng chân trên địa bàn bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực, đặc biệt là trên vùng biên giới.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Binh đoàn 15 tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu và sắp xếp lại các đơn vị sản xuất. Tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong chăm sóc, thu hoạch, chế biến cao su, cà phê. Thực hiện tốt công tác quân sự và quốc phòng, phối hợp với các lực lượng đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đứng chân. Triển khai các giải pháp để thực hiện tốt công tác dân vận, chăm lo đời sống người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Phấn đấu năm 2020, giá trị sản xuất đạt hơn 1.900 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng.

Tại hội nghị này, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Binh đoàn tặng cờ thi đua cho 5 tập thể; công nhận 62 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 29 người đạt Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và chiến sĩ tiên tiến.

VĨNH HOÀNG