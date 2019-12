Quan tâm hỗ trợ người dân vùng biên giới Gia Lai

(GLO)- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, hơn 1 năm qua, các đảng viên đồn Biên phòng được phân công phụ trách hộ gia đình đã tích cực tuyên truyền, vận động, trợ giúp hơn 1.000 hộ dân trên khu vực biên giới từng bước cải thiện cuộc sống, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Gia đình anh Rơ Mah Bang (làng Bang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) có 4 người nhưng chỉ trông vào 2 sào lúa và 3 sào mì. Đất canh tác cằn cỗi, lại không được bón phân đầy đủ nên mỗi năm, gia đình anh chỉ thu chưa đến 20 bao lúa và khoảng 4 triệu đồng tiền bán mì. Đã vậy, vợ chồng anh lại hay đau ốm nên cuộc sống rất khó khăn.

Trung úy Ngô Văn Hữu tuyên truyền, vận động các hộ được giao phụ trách. Ảnh: A.H

Được phân công phụ trách gia đình anh Bang và 4 hộ khác trên địa bàn, Trung úy Ngô Văn Hữu-Đội phó Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Chía thỉnh thoảng lại trích tiền lương mua gạo, mắm muối để hỗ trợ. Anh cũng vận động các gia đình chịu khó lao động để nâng cao năng suất cây trồng; tranh thủ làm thuê, làm mướn để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Hàng tuần, Trung úy Hữu đều sắp xếp thời gian xuống từng hộ vừa thăm hỏi, nắm tình hình, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giúp đỡ khi bà con cần. Anh Bang cảm kích nói: “Trung úy Hữu rất nhiệt tình, luôn giúp đỡ mỗi khi gia đình gặp khó khăn”.

Tương tự, hơn 1 năm qua, Thiếu tá Trần Hữu Chiến-Đội phó Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Pnôn cũng được phân công giúp 6 hộ ở làng Ba (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ), trong đó có 2 hộ chính sách và 4 hộ nghèo. Cùng với việc tuyên truyền, vận động các gia đình nỗ lực phát triển kinh tế, di dời chuồng trại chăn nuôi ra sau nhà, giữ gìn vệ sinh môi trường sống, tham gia các phong trào tại địa phương, Thiếu tá Chiến còn hỗ trợ ngày công lao động giúp các hộ làm hàng rào, nhà vệ sinh, chuồng trại nuôi nhốt gia súc... Thiếu tá Chiến phấn khởi cho biết: “Đến nay, 6 hộ đều đã có nhà vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nhà. Trong số này, 1 hộ đang đề nghị công nhận thoát nghèo trong năm 2019”.

Thượng tá Rơ Mah Tuân-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai-cho biết, thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo 8 Đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy 7 xã biên giới xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát, đánh giá đúng tình hình địa bàn và thống nhất phân công cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ trên khu vực biên giới. Cụ thể, các đảng viên đã tập trung nắm hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ chính trị-xã hội, mối quan hệ dân tộc, thân tộc hai bên biên giới và mối quan hệ liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Trên cơ sở đó, các đảng viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào do địa phương phát động gắn với thực hiện phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới...

Đặc biệt, trong năm 2019, các đảng viên Biên phòng được phân công phụ trách hộ đã tham gia 884 ngày công giúp người dân xây dựng 72 nhà tiêu hợp vệ sinh, làm 8 chuồng trại chăn nuôi, 55 m hàng rào, đào hố rác, thu hoạch mùa màng. Bên cạnh đó, các đảng viên còn hỗ trợ kinh phí, vật chất, đồng thời thường xuyên quan tâm hướng dẫn con em các hộ được giao phụ trách phấn đấu vươn lên trong học tập. Theo thống kê, tại 7 xã biên giới của tỉnh hiện có 216 đảng viên Biên phòng đang phụ trách 951 hộ/3.889 khẩu ở 7 xã biên giới. So với đầu năm 2019, đến nay, số đảng viên phụ trách hộ tăng 5 người; số hộ phụ trách giảm 73 hộ/378 khẩu.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Thượng tá Rơ Mah Tuân cho rằng, các đảng viên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, sâu sát bám nắm địa bàn, từng bước giúp nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chăm lo lao động sản xuất, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia. Những việc làm của các đảng viên Biên phòng đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trên địa bàn biên giới ghi nhận, đánh giá cao. “Thời gian tới, việc phát huy vai trò của đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ ở khu vực biên giới sẽ tiếp tục trở thành nội dung quan trọng trong công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng tỉnh”-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh.