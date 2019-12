2.000 binh sĩ và người dân Việt Nam và Campuchia diễn tập cứu nạn tại biên giới

Sáng 18-12, phóng viên Tuổi Trẻ có mặt tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia) - nơi diễn ra buổi diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền giữa hai nước Campuchia - Việt Nam năm 2019.

Lực lượng diễn tập chuẩn bị sẵn sàng - Ảnh: DUYÊN PHAN





Buổi diễn tập do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức tại huyện Đức Huệ, Long An và tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia. Đây là lần đầu tiên hai nước tổ chức diễn tâp cứu hộ, cứu nạn theo nghị định thư ký ngày 20-7-2017 giữa Bộ Quốc phòng hai bên.



Tham gia diễn tập, phía Việt Nam có lực lượng hóa học, quân y tăng cường của Bộ Quốc phòng; lực lượng hóa học, thông tin của Quân khu 7; Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy biên phòng và các lực lượng chức năng tỉnh Long An.



Phía Campuchia tham gia có lực lượng quân đội của tiểu khu quân sự tỉnh Svay Riêng; tiểu đoàn biên phòng và lực lượng hiến binh tỉnh Svay Riêng; lực lượng quân y, các lực lượng tăng cường của cấp trên và các đơn vị có liên quan.



Các lực lượng hai nước sẽ cùng diễn tập 3 nội dung thiết lập vận hành Sở chỉ huy liên hợp cứu hộ, cứu nạn; thực hành ứng phó sự cố, thảm họa chất độc hóa học; hoạt động hỗ trợ, phục hồi sau thảm họa.





Đội nhảy dù trong buổi diễn tập - Ảnh: DUYÊN PHAN





Lực lượng hóa chất của quân đội Việt Nam tiếp cận hiện trường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chuẩn bị tiếp cận khu vực rò rỉ hóa chất - Ảnh: DUYÊN PHAN







Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường - Ảnh: DUYÊN PHAN







Lực lượng cứu hộ cấp cứu, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực rò rỉ hóa chất - Ảnh: DUYÊN PHAN







Trực thăng y tế túc trực hiện trường sẵn sàng hỗ trợ dưới mặt đất - Ảnh: DUYÊN PHAN







Lực lượng cứu hộ rửa sạch khu vực bị nhiễm hóa chất - Ảnh: DUYÊN PHAN





Tình huống đặt ra, cơn bão số 9 với diễn biến phức tạp đã đổ bổ vào huyện Chanthrea, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) gây sự cố rò rỉ hóa chất tại một số khu vực của huyện này. Phía Campuchia đã có công điện khẩn đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ lực lượng cứu hộ, cứu nạn.



Bộ Quốc phòng Việt Nam nhanh chóng triển khai các lực lượng tiếp cận, phối hợp quân đội Campuchia ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất, cứu hộ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.



Ngay sau khi có mặt tại Campuchia, các lực lượng của quân đội Việt Nam cùng với lực lượng quân đội Campuchia tại chỗ nhanh chóng thiết lập, vận hành Sở chỉ huy liên hợp cứu hộ, cứu nạn.



Toàn bộ lực lượng sẵn sàng tiếp cận các khu vực rò rỉ để cứu hộ nạn nhân. Hàng chục xe cấp cứu nhanh chóng tiếp cận đưa các nạn nhân ngất xỉu, bị thương về các bệnh viện dã chiến để cấp cứu.



Một trực thăng y tế thường trực bay ngay trên khu vực rò rỉ hóa chất để ứng cứu khi khẩn cấp. Ngay sau đó, lực lượng hóa học của quân đội Việt Nam khoanh vùng khu vực nhiễm hóa chất, xử lý kịp thời khu vực hóa chất rò rỉ.





Phó thủ tướng Campuchia Men Sam An có mặt rất sớm để theo dõi, chỉ đạo buổi diễn tập - Ảnh: DUYÊN PHAN





Trước buổi diễn tập, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức khánh thành, bàn giao Bệnh xá Hữu nghị quân y và lắp đặt các thiết bị y tế cho huyện Chanthrea, tỉnh Svay Riêng. Sau diễn tập, Bệnh viện Quân y 175 sẽ khám bệnh và cấp thuốc cho 200 người dân Campuchia.



Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng hỗ trợ phía bạn 10 bộ vượt sông nhẹ, 40 thuyền, 40 máy đẩy công suất 40CV. Quân khu 7 tổ chức tặng quà cho 200 người dân và một số trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt của bệnh xá. Tỉnh Long An kéo đường điện cao thế về để vận hành bệnh xá mới.



Trước đó, báo Khmer Times đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Sen chỉ trích một số người trên mạng xã hội hiểu sai về động thái của Chính phủ nước này khi tổ chức cuộc diễn tập cứu hộ thiên tai với các binh sĩ Việt Nam.



Trước cáo buộc Chính phủ Campuchia lên kế hoạch cho phép binh sĩ Việt Nam "xâm lấn", ông Hun Sen khẳng định: "Đây hoàn toàn không phải là xâm lấn".



Bộ trưởng hai nước bàn giao bệnh xá - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước trồng cây lưu niệm trong bệnh xá mới - Ảnh: DUYÊN PHAN





Theo TIẾN LONG - DUYÊN PHAN (TTO)