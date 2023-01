Vì sao Sơn Tùng M-TP mất hút khỏi các sự kiện chào đón năm mới 2023?  

Nhiều khán giả thắc mắc về sự mất hút của Sơn Tùng M-TP trong các sự kiện âm nhạc chào đón năm mới 2023, thậm chí dịp lễ Giáng sinh 2022, anh cũng không xuất hiện trước công chúng.



Từ giấc mơ Kpop ở nhạc Việt đến cú ngã ngựa của Sơn Tùng M-TP

Đen Vâu vượt Sơn Tùng M-TP với kỷ lục 15 lần đạt Top 1 trending YouTube

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Ảnh: MTP.



Vào tối 31.12.2022, hàng loạt các sự kiện chào đón năm mới diễn ra ở khắp các tỉnh thành. Trong đó, đáng chú ý là sự kiện ở TPHCM, Hà Nội.



Dịp này, nhiều nghệ sĩ Việt cũng tranh thủ gặp gỡ khán giả của mình và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp trong thời khắc bước qua năm mới.



Nếu tính riêng sự kiện đón năm mới ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 31.12.2022, dàn sao xuất hiện phải kể đến: Tóc Tiên, Only C, Hà Anh Tuấn... Ngoài ra còn có sự góp mặt của nữ thần tượng Kpop CL.



Thế nhưng trái ngược lại hoàn toàn với những năm trước, loạt sự kiện sự kiện đón năm mới ở mọi tỉnh thành đều vắng bóng của Sơn Tùng M-TP.



Việc Sơn Tùng M-TP vắng bóng tại các sự kiện âm nhạc chào đón năm mới 2023 khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại những bình luận như "không hiểu vì sao Sơn Tùng lại vắng mặt ở sự kiện chào năm mới" hay "Sơn Tùng đã làm gì ở sự kiện chào năm mới trong khi thời điểm cuối năm 2022 đánh dấu cột mốc 10 năm anh theo đuổi nghệ thuật".



Sơn Tùng M-TP được cho là đang dành thời gian thực hiện MV mới tại Mỹ. Ảnh: MTP.



Trong đó, MONO - em trai Sơn Tùng M-TP cũng xuất hiện ở sự kiện đón năm mới tại Đà Nẵng. Có nhiều ý kiến cho rằng, có thể anh quyết định không tham gia các sự kiện đón năm mới để nhường "hào quang" cho em trai ruột. Bởi năm 2022 là năm đầu tiên mà MONO ra mắt khán giả với vai trò ca sĩ.



Tuy nhiên, cũng có thông tin, Sơn Tùng M-TP hiện đang có mặt tại Mỹ để thực hiện sản phẩm âm nhạc mới của mình sau khi dự án Sky Decade được khởi động trước đó.



Rất có thể trong khoảng thời gian này, Sơn Tùng M-TP hạn chế nhận show diễn để có thể tập trung hết công sức cho sản phẩm mới lần này.



Năm 2022 là một năm không quá thành công của Sơn Tùng M-TP. Nguyên nhân vì MV There's No One At All của nam ca sĩ bị xóa bỏ trên mọi nền tảng do có chứa cảnh tự sát, cổ súy hành vi tiêu cực trong giới trẻ. Sau đó, công ty anh cũng bị cơ quan chức năng phạt 70 triệu đồng.



Dù như vậy cũng không phủ nhận được sức hút của nam ca sĩ. Anh vẫn được đánh giá là một trong những ngôi sao có lượng fan hâm mộ đông đảo cũng như sở hữu hàng loạt MV trăm triệu view mà không phải ca sĩ Việt nào cũng làm được.



Sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP có được ngày hôm nay một phần do sự không ngừng học hỏi của nam ca sĩ trong suốt 10 năm làm nghề. Hiện tại, năm 2023, có lẽ Sơn Tùng M-TP sẽ bận bịu cho dự án kỷ niệm 1 thập kỷ ca hát của mình.





https://laodong.vn/giai-tri/vi-sao-son-tung-m-tp-mat-hut-khoi-cac-su-kien-chao-don-nam-moi-2023-1133379.ldo

Theo ĐÔNG DU (LĐO)