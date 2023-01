Hoàng Thùy Linh thắng lớn, Mỹ Tâm được vinh danh biểu tượng của năm tại giải Làn Sóng Xanh

TOP 10 CA KHÚC ĐƯỢC YÊU THÍCH: 1. Ngày đầu tiên – Nhạc sĩ: Khắc Hưng – Ca sĩ: Đức Phúc 2. Waiting for you – Tác giả, ca sĩ: MONO. Producer: onionn. 3. See tình – Nhạc sĩ: DTAP – Ca sĩ: Hoàng Thùy Linh 4. Chạy về khóc với anh – Nhạc sĩ: Nguyễn Phúc Thiện – Ca sĩ: Erik 5. Chìm sâu – RPT MCK ft Trung Trần 6. Bên trên tầng lầu – TĂNG DUY TÂN 7. Vì mẹ anh bắt chia tay – Nhạc sĩ: Châu Đăng Khoa, Rapper: Karik – Ca sĩ: Miu Lê 8. Mang tiền về cho mẹ – Nhạc sĩ: Đen – Ca sĩ: Đen ft Nguyên Thảo 9. Có không giữ mất đừng tìm – Nhạc sĩ: Bùi Công Nam - Ca sĩ: Trúc Nhân 10. Hai mươi hai – Nhạc sĩ: Hứa Kim Tuyền – Ca sĩ: Amee CA KHÚC CỦA NĂM: See tình – DTAP – Hoàng Thùy Linh (36,3%) BÀI HÁT HIỆN TƯỢNG: Bên trên tầng lầu – Tăng Duy Tân (37,6%) GƯƠNG MẶT MỚI XUẤT SẮC: MONO HÒA ÂM PHỐI KHÍ: See tình – Ca sĩ: Hoàng Thuỳ Linh. Music Producer: DTAP CA SĨ ĐỘT PHÁ: Hà Nhi MV CỦA NĂM: Có không giữ mất đừng tìm – Trúc Nhân. Đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư ALBUM CỦA NĂM: Album LINK – Hoàng Thuỳ Linh NAM CA SĨ CỦA NĂM: Trúc Nhân NỮ CA SĨ CỦA NĂM: Hoàng Thùy Linh SỰ KẾT HỢP XUẤT SẮC: Về nghe mẹ ru – NSND Bạch Tuyết, Hoàng Dũng, 14 Casper, Hứa Kim Tuyền CA KHÚC ĐƯỢC YÊU THÍCH TRÊN RADIO: Ngày đầu tiên – Nhạc sĩ: Khắc Hưng – Ca sĩ: Đức Phúc NAM/NỮ CA SĨ ĐƯỢC YÊU THÍCH: MONO, Tóc Tiên BIỂU TƯỢNG CỦA NĂM: Ca sĩ Mỹ Tâm THÀNH TỰU LÀN SÓNG XANH: Đan Trường, Cẩm Ly