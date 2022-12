Trịnh Thăng Bình với 5 ca khúc hit quen thuộc nhưng mới lạ

Ca sĩ Trịnh Thăng Bình vừa tung ra sản phẩm cuối cùng khép lại một năm hoạt động hiệu quả. Album tổng hợp này dài hơn 20 phút, remix 5 bài hit đình đám của anh.



Trịnh Thăng Bình đã có một năm thành công.

Trịnh Thăng Bình Mixtape 2022 gồm 5 bài hit của ca sĩ này thời gian qua, gồm: "Vỡ tan", "Tâm sự tuổi 30", "Khác biệt to lớn", "Hongkong1" và "Khác biệt to lớn hơn". Đây là sản phẩm tổng kết 1 năm hoạt động đầy hiệu quả của anh.

Việc remix các bài hát không phải chuyện mới nhưng với một nhà sản xuất âm nhạc mạnh về pop và sáng tác đậm tính ballad như Trịnh Thăng Bình thì mixtape (album tổng hợp) lần này mang lại nhiều sự thú vị và cả ý kiến trái chiều. Những bài hát vốn rất quen thuộc với các bản phối nhẹ nhàng, tình cảm nay trong album này lại sôi động, tưng bừng.

Trịnh Thăng Bình cho biết: "Sản phẩm này nhằm đem lại cảm giác sảng khoái, tích cực cho khán giả, để họ có thể nghe sau khi ngủ dậy, khi tập thể dục, trong lúc cần năng lượng tích cực nhất".



Anh "chuyên trị" nhạc ballad nhưng lại kết năm bằng dự án đầy sôi động.

Về mặt kỹ thuật sản xuất nhạc điện tử, Trịnh Thăng Bình cũng rất tự tin với thử nghiệm mới của mình. Đây là lần đầu tiên anh sản xuất dự án thể loại nhạc điện tử.

"Nó cũng là một trải nghiệm mới, vì mình không muốn gói gọn trong khuôn khổ sản xuất thể loại nào mà muốn thay đổi tư duy, phát triển bản thân. Việc Bình làm kỹ thuật như thế nào không quan trọng bằng việc khán giả nghe mixtape này thấy "đã", sướng tai, xập xình, muốn nhún nhảy theo. Nếu được như vậy thì Bình đã thành công trong vai trò sản xuất rồi" - Trịnh Thăng Bình kỳ vọng.



Trịnh Thăng Bình đã có một năm "làm việc với 200% công suất".

2022 là năm đầy sung sức của Trịnh Thăng Bình với chuỗi liveshow "The First Show 10 năm cùng em" được tổ chức từ TP HCM, Đà Lạt đến TP Hà Nội đều chật kín khán giả. MV "Khác biệt to lớn hơn" đạt được những con số ấn tượng, nằm trong top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. Series talkshow "Chuyện chúng ta" với các khách mời đình đám cũng mang đến một hình ảnh Trịnh Thăng Bình dẫn chuyện đầy hài hước, duyên dáng.

Với Mixtape 2022, Trịnh Thăng Bình khép lại một năm hoạt động sôi nổi, hứa hẹn năm 2023 sẽ có nhiều sản phẩm mới quy mô hơn. Trịnh Thăng Bình bày tỏ: "Năm qua Bình cảm thấy mình hoạt động 200% công suất. Nói không ngoa thì năm vừa rồi là năm Bình bận nhất trong 10 năm sự nghiệp".