Tùng Dương chịu chơi, liều lĩnh và đẳng cấp

Tùng Dương chứng minh cho khán giả anh có khả năng chinh phục tất cả các dòng nhạc, đặc biệt là khả năng hát nhạc kịch đỉnh cao khi song ca bản opera kinh điển "The Phantom of the opera".

Liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của Tùng Dương diễn ra tối 25-11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trước giờ ca sĩ xuất hiện, hơn 4.000 khán giả đã phủ kín tất cả các hàng ghế.

Liveshow được chia làm 4 chương và toàn bộ ca khúc đều được làm mới bằng các bản phối của giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng.

Tùng Dương chứng minh đẳng cấp của mình trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát.

Nam ca sĩ mở đầu bằng bản mashup "Trời và đất - Mang thai" (Lưu Hà An - Sa Huỳnh) và sau đó khắc họa chân dung bản thân với sự kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

Ở phần đầu của liveshow, anh kể về những cơ duyên đưa mình đến với âm nhạc, từ khi còn là cậu nhóc 12 tuổi, lần đầu được hội ngộ bố mẹ ở Nga và cũng là lần đầu lên sân khấu, khiến các kiều bào rơi nước mắt vì thể hiện ca khúc "Em ơi Hà Nội phố" của nhạc sĩ Phú Quang.

Tùng Dương và nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Hát lại "Ôi quê tôi" (Lê Minh Sơn), "Mưa bay tháp cổ" (Trần Tiến), "Con cò" (Lưu Hà An), "Mẹ tôi" (Trần Tiến)… trong phần thứ hai, Tùng Dương hồi tưởng về Sao Mai Điểm hẹn, cuộc thi như bệ phóng giúp cái tên Tùng Dương được nhiều người biết đến ở tuổi đôi mươi.

Sau 10 năm mới đứng chung sân khấu với nhạc sĩ Lê Minh Sơn, màn kết hợp của Tùng Dương và nhạc sĩ với ca khúc "Ôi quê tôi" được khán giả nhiệt tình cổ vũ. Tùng Dương biết ơn Lê Minh Sơn vì đã làm cho mình album "Chạy trốn", còn nhạc sĩ gọi sự trưởng thành của ca sĩ là điều kỳ diệu.

Nam ca sĩ song ca cùng Uyên Linh...

Ở phần thứ ba, Tùng Dương khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cover một số bản hit của các ca sĩ trẻ như "Ai chung tình được mãi", "Nàng thơ", "Ngày chưa giông bão"… Anh coi đây là cuộc dạo chơi để thấy mình trẻ hơn, đồng thời thu hút nhiều khán giả hơn. Nam ca sĩ cho hay anh không ngại thử nghiệm hát nhạc xưa hay nhạc trẻ. Anh còn đưa vào phần này một số ca khúc ẩn chứa nhiều triết lý nhân sinh, thể hiện sự trưởng thành nhờ trải nghiệm trong cuộc sống riêng của mình như "Nếu là nữ biết đâu anh là em" (Nguyễn Vĩnh Tiến), "Cỏ và mưa" (Giáng Sol).

...và hát cùng Hà Lê.

Phần thứ tư mang chủ đề "Giao thoa và đương đại", Tùng Dương hát một bản opera kinh điển cùng Đào Tố Loan rồi cùng rapper Hà Lê hát "Con người" mang đậm triết lý nhân sinh. Nam ca sĩ lần đầu mang lên sân khấu ca khúc "Gieo mầm" do mình tự sáng tác, anh phô diễn nội lực với thể loại Rock sở trường, đồng thời truyền tải thông điệp tích cực về cuộc sống.

6 khách mời đồng hành cùng Tùng Dương trong chương trình - Thanh Lam, Hà Trần, Uyên Linh, Hà Lê, Lê Minh Sơn - mỗi khách mời là một gạch nối với âm nhạc của Tùng Dương. Nếu như Uyên Linh mang đến chất trữ tình, sâu lắng bên cạnh Tùng Dương với "Chỉ là giấc mơ" (Kim Ngọc) thì Thanh Lam như ngọn lửa cháy dữ dội, cùng nam ca sĩ "lên đồng" với ca khúc "Giăng tơ" (Lưu Hà An). Hà Trần thì như "cặp bài trùng" với Tùng Dương khi cùng đề cao tính sáng tạo, ý niệm nhân sinh và sự lạc quan trong các tác phẩm.

Tùng Dương - Thanh Lam là tri kỷ trong âm nhạc.

Níu chân 4.000 khán giả đến qua 12 giờ đêm, Tùng Dương thể hiện đẳng cấp của mình ở nhiều phương diện. Đặc biệt, nam ca sĩ cho thấy khả năng chinh phục tất cả các dòng nhạc của mình. Khi trữ tình với "Một mình" (Thanh Tùng), "Ru ta ngậm ngùi" (Trịnh Công Sơn), song ca "Chỉ là giấc mơ" (Kim Ngọc) với Uyên Linh, chơi Rock với "Con cò" (Lưu Hà An), Chiếc khăn Piêu (Phó Đức Phương), hay dân gian đương đại với "Ôi quê tôi" (Lê Minh Sơn), "Mưa bay tháp cổ" (Trần Tiến), anh đều nhận những tràng pháo tay không ngớt. Đặc biệt, Tùng Dương còn cho thấy khả năng hát nhạc kịch đỉnh cao khi song ca bản opera kinh điển "The Phantom of the opera" với giọng ca opera hàng đầu Đào Tố Loan.

Tùng Dương mạnh tay đầu tư cho liveshow của mình, không chỉ về âm nhạc mà còn sân khấu, âm thanh và cả trang phục.

Ngoài giọng hát đầy nội lực hay không cần bàn cãi của Tùng Dương, điểm cộng của đêm nhạc còn là sân khấu tuyệt đẹp được tạo nên bằng công nghệ 3D mapping, những màn đu dây, nhào lộn hay nghệ thuật sắp đặt khéo léo để minh họa cho từng bài hát. Tùng Dương nói anh không vung tay, chỉ đầu tư cho những thứ thích đáng, làm khán giả không chỉ thấy đã tai mà còn mãn nhãn khi theo dõi liveshow.