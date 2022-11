Taylor Swift làm nên lịch sử chưa từng có trên Billboard Hot 100

Taylor Swift là thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử âm nhạc chiếm toàn bộ các vị trí Top 10 trên Billboard Hot 100.

Theo số liệu công bố mới nhất của Billboard vào đúng 0h ngày 1.11 (giờ Việt Nam), Taylor Swift đã chiếm lĩnh toàn bộ Top 10 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. 3 ca khúc đứng thứ hạng cao nhất lần lượt là “Anti-Hero”, “Lavender Haze” và “Maroon".

Taylor Swift càn quét tất cả các vị trí trong Top 10 Billboard Hot 100. Ảnh: Twitter

Taylor Swift trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử âm nhạc toàn cầu làm được điều này. Tất cả các ca khúc lọt Top 10 đều nằm trong album “Midnights” cô mới phát hành.

Theo Billboard, điểm stream nhạc (phát trên nền tảng trực tuyến) của “Midnights” đã đủ mạnh để tất cả các bài hát có thể vào được Top 10 trong khu vực, ngay cả khi không tính điểm sales (doanh số album vật lý và kỹ thuật số) hoặc điểm phát trên radio.

Ngoài Top 10, 10 ca khúc còn lại trong album “Midnights" (có tổng 20 bài) cũng lọt bảng xếp hạng Billboard Hot 100, với vị trí thấp nhất là Top 45.

“Anti-Hero" cũng đứng đầu 2 bảng xếp hạng khác của Billboard là ​​The Global 200 và The Global Excl. U.S.

Các ca khúc trong album "Midnights" của Taylor chiếm lĩnh các bảng xếp hạng Billboard khác. Ảnh: Twitter

Đồng thời, album “Midnights" đứng Top 1 Billboard 200. Đây là album thứ 11 liên tiếp của nữ ca sĩ đứng đầu bảng xếp hạng này.

Taylor chỉ xếp sau Adele về số lượng tiêu thụ album tuần đầu của nữ nghệ sĩ tại Mỹ, với 1,578 triệu bản cho album “Midnights" (bao gồm 549,26 triệu lượt streams và 1,14 triệu bản thuần). Trước đó vào năm 2015, album “25” của Adele cán mốc 3,482 triệu bản trong tuần đầu phát hành tại Mỹ.

Taylor Swift cũng là nghệ sĩ đầu tiên có 4 lần ra mắt đồng thời một bài hát và album ở vị trí Top 1 cùng lúc trên cả Hot 100 và Billboard 200.

Ngày 8.8.2020: ca khúc “Cardigan" và album “Folklore”

Ngày 26.12.2020: ca khúc "Willow" và album “Evermore”

Ngày 27.11.2021: ca khúc "All Too Well (TV)" và album “Red (TV)”

Ngày 1.11.2022: ca khúc "Anti-Hero" và album “Midnights”.

Tính trên toàn cầu, đến ngày 31.10, album “Midnights" tẩu tán hơn 3 triệu bản. Trong tuần đầu phát hành, lượng stream on-demand (nghe theo yêu cầu) của album trên nền tảng trực tuyến là hơn 1 tỉ lượt.

“Midnights” là album cán mốc 1 tỉ steam nhanh nhất trong lịch sử Spotify. Taylor chính thức phá kỷ lục lượt stream trong tuần lớn nhất của mọi nghệ sĩ trên Spotify, vượt qua Bad Bunny với 839 triệu stream.

Một cảnh trong MV "Anti-Hero" của Taylor Swift. Nguồn: MV

Ngoài Billboard của Mỹ, theo số liệu ngày 28.10, Taylor Swift công phá bảng xếp hạng âm nhạc Vương Quốc Anh (UK Official), với album “Midnights” và ca khúc “Anti-Hero” đồng loạt ra mắt ở vị trí Top 1.

“Midnights” ghi nhận doanh số 204.000 bản tại Anh, trở thành album có thành tích ra mắt lớn nhất năm nay tại Anh, và là album có doanh số ra mắt lớn nhất của Taylor Swift tại thị trường này từ trước đến giờ.

Với 9 album đứng Top 1 tại Vương Quốc Anh, Taylor trở thành nữ nghệ sĩ làm được điều này nhanh nhất, phá kỷ lục của Madonna.

Trong khi đó, “Anti-Hero” là ca khúc Top 1 thứ hai của Taylor Swift tại Anh, sau “Look What You Made Me Do”.

Vương Quốc Anh vốn là thị trường khó tính và khắt khe với nghệ sĩ ngoại nên Taylor rất chân trọng thành tích này. Cô đã chụp hình ăn mừng và khoe với người hâm mộ khoảnh khắc cầm 2 chiếc cúp No.1 quý giá mình đạt được.

Taylor Swift khoe 2 chiếc cúp No.1 tại Vương Quốc Anh. Ảnh: NSCC