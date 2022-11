Cựu chiến binh Gia Lai cất cao lời ca, tiếng hát

(GLO)- Sau hơn 10 năm thành lập, Đội tuyên truyền văn nghệ cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai đã góp phần mang niềm vui đến cho đồng đội qua những lời ca, tiếng hát.





Khoảng 18 giờ thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần, các thành viên Đội tuyên truyền văn nghệ CCB tỉnh lại tập trung về hội trường tổ dân phố 2 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) để tập luyện. Đội trưởng Phạm Thế Thưởng cho biết: Năm 2011, Đội văn nghệ CCB phường Hoa Lư được thành lập. Không chỉ tham gia biểu diễn tại các sự kiện do Hội CCB phường Hoa Lư tổ chức, đội còn tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện của TP. Pleiku, một số huyện lân cận, các sự kiện của Hội CCB tỉnh và giao lưu biểu diễn với Hội CCB các tỉnh: Kon Tum, Đak Lak... Vì thế, năm 2016, Hội CCB tỉnh quyết định thành lập Đội tuyên truyền văn nghệ CCB tỉnh trên cơ sở lực lượng nòng cốt của Đội văn nghệ CCB phường Hoa Lư. Đội được thành lập trên tinh thần tự nguyện nên các thành viên thống nhất tự trang bị dụng cụ tập luyện, trang phục biểu diễn.



“Trong những năm kháng chiến, chúng tôi lấy lời ca tiếng hát để động viên nhau vượt qua khó khăn, nguy hiểm. Khi trở về với đời thường, niềm đam mê ca hát trong mỗi người lính đã thúc giục chúng tôi tìm đến nhau để tiếp tục cất cao lời ca tiếng hát, mang đến niềm vui trong cuộc sống cho bản thân cùng đồng đội”-ông Thưởng cho hay.

Đội tuyên truyền văn nghệ CCB tỉnh biểu diễn tại lễ kết nạp hội viên mới của Chi hội CCB tổ 12, phường Hoa Lư, TP. Pleiku. Ảnh: Nhật Hào





Có dịp được thưởng thức các tiết mục do Đội biểu diễn tại lễ kết nạp hội viên mới của Chi hội CCB tổ 12 (phường Hoa Lư), chúng tôi càng thấy rõ tinh thần hăng say cũng như niềm đam mê âm nhạc của các thành viên. Trên nền nhạc vui tươi, các thành viên thể hiện hết khả năng hát, múa với nhiều bài hát như: “Hát mãi khúc quân hành”, “Anh vẫn hành quân”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”…



Là thành viên tích cực của Đội, CCB Nguyễn Thị Kim Oanh bộc bạch: “Mỗi lần biểu diễn, tôi lại nhớ về những tháng ngày tham gia phục vụ kháng chiến. Khi ấy, tôi và đồng đội thường hát cho nhau nghe vào mỗi buổi tối hoặc tập luyện để biểu diễn khi đơn vị tổ chức sự kiện. Chính những buổi sinh hoạt văn nghệ đó đã đem lại cho tôi động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Còn CCB Lê Thị Kim Dung thì bày tỏ: “Ban đầu, chúng tôi nhờ một số anh em ở Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San hướng dẫn. Sau này, chúng tôi tự biên tự diễn. Chúng tôi luôn chỉn chu trong tập luyện, mua sắm trang phục phù hợp và biểu diễn hết mình với mong muốn đem lại cho khán giả, nhất là đồng chí, đồng đội những tiết mục vui tươi, ý nghĩa nhất”.



Theo ông Thưởng, mỗi lần có đơn vị mời biểu diễn, Đội sẽ tập luyện liên tục trong khoảng 1 tuần. Tùy theo chủ đề của sự kiện, Đội sẽ chọn những tiết mục phù hợp. Đơn cử như khi biểu diễn tại các sự kiện chào mừng đại hội Đảng sẽ tập trung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước; tại các sự kiện do Hội CCB các cấp tổ chức sẽ chọn những tiết mục về tình đồng đội, đồng chí. “Đội hiện có 17 thành viên, độ tuổi từ 55 đến 73 tuổi. Vì vậy, chúng tôi đang vận động các CCB trẻ tuổi tham gia để vừa tăng số lượng thành viên, vừa tạo đội ngũ kế cận nhằm tiếp tục duy trì hoạt động”-ông Thưởng tâm sự.



Trò chuyện cùng P.V, ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-nhận xét: Đội tuyên truyền văn nghệ CCB tỉnh đã tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện do Hội CCB các cấp tổ chức. Đồng thời, Đội cũng được nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh mời biểu diễn nhân các sự kiện quan trọng. Dù phải tự túc về kinh phí và hoạt động biểu diễn miễn phí nhưng các thành viên trong Đội rất có trách nhiệm. Đặc biệt, các anh chị đã thể hiện được tinh thần gương mẫu, luôn sẵn sàng phục vụ, góp phần khơi dậy tinh thần lạc quan của người lính Cụ Hồ, động viên nhau nỗ lực phấn đấu, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như động viên con cháu sống tốt và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương.



NHẬT HÀO