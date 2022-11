Cường Seven ra mắt album đầu tiên sau 10 năm

Tối 1-11, Cường Seven phát hành album đầu tay mang tên Count to 7, các ca khúc thể hiện trải nghiệm tình trường thăng trầm.



Cường Seven sinh năm 1989, xuất thân từ nhóm SpaceSpeaker gồm những gương mặt như: Touliver, Soobin Hoàng Sơn, JustaTee, Binz… Ảnh: NVCC

Album Count to 7 được Cường Seven thực hiện trong vòng 3 năm. Tác phẩm đánh dấu hành trình 10 năm nghệ thuật của nam ca sĩ kiêm diễn viên Hà thành. Dịp này, anh cộng tác với nhiều nhạc sĩ, producer trẻ như: Melyd K, Vsoul, Yanbi, Monotape, Kent Tran, M-A…

Sau nhiều năm thử nghiệm các loại âm nhạc khác nhau, Cường Seven cho biết anh thấy bản thân phù hợp nhất với house & electronic music. Các ca khúc trong album Count to 7 đều có giai điệu sôi động, bắt tai.



Cường Seven phát huy thế mạnh nhạc điện tử qua album Count to 7. Ảnh: NVCC

"Tôi quan sát thấy ở thị trường trong nước chưa có quá nhiều người theo đuổi và ra mắt các sản phẩm về nhạc house. Hầu hết, họ remix các bài hát đi diễn ở bar, club. Đây xem như một lợi thế của tôi trên con đường này và tôi sẽ tập trung toàn bộ năng lượng của mình để phát triển", Cường Seven chia sẻ.

Chủ đề xuyên suốt trong 7 nhạc phẩm của album là Tình yêu mù quáng. Nội dung kể về mối tình say đắm của chàng trai trẻ với một cô gái quyến rũ qua ca khúc: Đôi mắt thiên thần, Con tim thuộc về nhau.

Dù sớm nhận ra cô gái không thuộc về mình nhưng anh ta vẫn bất chấp mọi thứ để chạy theo tình yêu của mình với Love is blind, Yêu em như hành xác, Oscar. Đến cuối cùng, anh nhận về cái kết cay đắng khi mãi mắc kẹt trong quá khứ với hình bóng người cũ và loay hoay tìm cách tự chữa lành thông qua: Nơi đâu bình yên, Ảo giác.



Cường Seven tiết lộ đã cải thiện giọng hát sau nhiều năm rèn luyện. Ảnh: NVCC

Thừa nhận từng không được đánh giá cao về chất giọng, trước khi phát hành album, Cường Seven đã dành thời gian dài chiêm nghiệm về sản phẩm cũng như xin ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp. Đặc biệt, nam ca sĩ tiết lộ nhờ kiên trì rèn luyện mà giọng hát cải thiện đáng kể.

Cường Seven sinh năm 1989, xuất thân từ nhóm SpaceSpeaker, gây ấn tượng với các ca khúc: Beautiful girls, Put Your Hands Up (Young Uno), Đêm (Cường Seven), Make U Mine (Khắc Hưng), Em là ai (Charles.)… Ngoài ca hát, Cường Seven từng đóng một số phim như: Vũ điệu đam mê, Truy sát, Lôi báo, Yolo, Người bất tử… Cường Seven còn được ngưỡng mộ với chuyện tình đẹp cùng Vũ Ngọc Anh, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012.