Ánh của 'Về nhà đi con' quyến rũ tuổi 26

Lena chính thức tung MV mới nhất mang tên Is It You. Đây là ca khúc thứ 5 trong chuỗi bài hát kể về tình yêu với những cung bậc hờn giận, ghen tuông.



Lena khoe nhan sắc quyến rũ trong MV Is It You. Ảnh: NVCC

Thay vì chọn ballad nhẹ nhàng, Lena quyết định làm mới bản thân với dòng nhạc RnB. Khi trình làng Is It You, cô mong muốn có thể lan tỏa năng lượng tích cực, chữa lành cho chính bản thân mình cũng như người nghe.

Ánh của phim Về nhà đi con thoát khỏi hình ảnh cô gái dễ thương vốn đã quen thuộc với khán giả để mang đến hình ảnh có chiều sâu hơn. Lena tâm sự: “RnB là dòng nhạc mà tôi lựa chọn cho ca khúc, cũng như tổng thể dự án lần này. Song song đó, vẫn có những màu sắc khác sẽ cho ra mắt trong thời gian tới”.



Nữ ca sĩ mong muốn mang hình ảnh trưởng thành, sâu sắc hơn đến với khán giả. Ảnh: NVCC

Cũng theo nữ ca sĩ, sự đột phá trong MV lần này nằm ở phần visual 3D. Nhân vật cô gái trong MV hoàn toàn được tạo nên từ gương mặt và thân hình của Lena. “Bài hát cuối nói về sự chia tay, hình ảnh chú kỳ lân xuất hiện xuyên suốt trong dự án là một hình tượng ý nghĩa. Tuy nhiên, ý nghĩa của nó như thế nào thì Lena xin giữ riêng cho bản thân mình”, cô tâm sự.

Nói về việc phải cạnh tranh với một tân binh có mối quan hệ từng "thân thiết" với mình, nữ ca sĩ khẳng định không quá lo lắng. Cô cho rằng mỗi người sẽ có một màu sắc âm nhạc và có điểm mạnh riêng. “Mình tự tin vào âm nhạc của mình có màu sắc và câu chuyện riêng để lan tỏa cho mọi người. Mỗi người mình từng gặp đều để lại cho mình một câu chuyện, mình trân trọng tất cả những cảm xúc và những trải nghiệm đáng nhớ đã qua. Tất cả đều là cảm hứng tạo ra một màu sắc âm nhạc của Lena như hiện tại”, Lena nêu quan điểm.



Trước đó, Lena từng gây chú ý bởi vai Ánh trong phim Về nhà đi con. Ảnh: NVCC

Lena nói thêm trong thời gian tới, âm nhạc của cô sẽ có sự thay đổi. Người đẹp bộc bạch: “Thời gian qua, đã có một Lena ngọt ngào và luôn mang lại năng lượng cá tính vui vẻ. Những sản phẩm sắp tới sẽ là sự thay đổi để trở nên trưởng thành và sâu sắc hơn trong tình yêu. Vẫn sẽ có sự nổi loạn nhưng sâu trong đó khán giả nghe nhạc sẽ cảm nhận rõ được sự thay đổi góc nhìn trong tình yêu cũng như âm nhạc”. Nữ ca sĩ cho biết bản thân cũng đã có cho mình kinh nghiệm để sản phẩm sau được chỉn chu, mới lạ hơn.

Lena là một vlogger, diễn viên và ca sĩ. Cô từng gây chú ý trên mạng xã hội với những ca khúc như Ôi tình yêu thật điêu, Say, Liếc mắt đưa tình… Ngoài ra, giọng ca 9X còn được yêu mến nhờ vai diễn Ánh trong phim Về nhà đi con. Hiện tại, kênh YouTube của cô sở hữu 483.000 lượt theo dõi.