Thanh Hà và bạn đời Phương Uyên tình tứ trong MV 'chữa lành' tâm hồn

Tối 10-10, bộ đôi Thanh Hà - Phương Uyên trình làng MV Ho’oponopono. Cả hai hy vọng mang đến một sắc thái mới cho âm nhạc, lồng ghép thông điệp chữa lành và tha thứ.

Sau về chung một nhà, Thanh Hà - Phương Uyên cho ra mắt MV “chữa lành” Ho’ôpnopono. Ảnh: NVCC

Lấy cảm hứng từ nghi thức hòa giải và tha thứ của người Hawaii cổ, ca khúc Ho’oponopono mang chủ đề chữa lành. Thông qua tác phẩm, ca sĩ Thanh Hà và Phương Uyên hy vọng mang đến nguồn năng lượng tích cực đến công chúng.

Chia sẻ về MV mới, cựu thành viên nhóm nhạc 3 con mèo bộc bạch: “Tôi biết sứ mệnh của tôi là giúp người khác chữa lành từ chính những trải nghiệm mà mình đã trải qua. Mà nếu đó là sứ mệnh thì tôi tin vũ trụ sẽ cho tôi đủ nhân duyên để thực hiện những điều tôi mong muốn thực hiện”.

MV Ho’ôpnopono của Thanh Hà - Phương Uyên mang thông điệp tha thứ và chữa lành. Ảnh: NVCC

Nội dung MV khá mộc mạc, được quay tại một bờ biển bình yên. Mở đầu ca khúc là lời dẫn tình cảm của bố nhạc sĩ Phương Uyên cùng các thành viên nhóm 3 con mèo. Xuyên suốt 6 phút, hai ca sĩ chỉ hát vỏn vẹn 4 câu “I am sorry. Please forgive me. I thank you. And I love you” (tạm dịch: “Tôi xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Thương mến”).

Lời bài hát tuy mộc mạc nhưng nhắn nhủ khán giả học cách chấp nhận, biết ơn và tha thứ. Đặc biệt, chất giọng ngọt ngào và tình cảm của hai nghệ sĩ đã đưa người xem vào không gian bình yên, thư giãn. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, khoan thai, hướng đến việc xoa dịu những áp lực tinh thần trong cuộc sống hiện đại.

Nhạc sĩ Phương Uyên hé lộ lý do thực hiện MV Ho’ôpnopono cùng bạn đời. Ảnh: NVCC

Trước khi thực hiện ca khúc, Phương Uyên nói cô trải qua nhiều mất mát và đau khổ. Chính vì vậy, việc thực hiện tác phẩm giúp cô nguôi ngoai phần nào. Đồng thời, nữ ca sĩ và bạn đời mong đây là cột mốc đánh dấu kỷ niệm đáng nhớ của cả hai cũng như gửi món quà tri ân đến người hâm mộ.