Taylor Swift tiếp tục xác lập kỷ lục trên Spotify toàn cầu

Với sức công phá của album “Midnights”, Taylor Swift lập thêm một kỷ lục mới trên nền tảng nghe nhạc lớn nhất thế giới.



Taylor Swift xô đổ nhiều kỷ lục với album mới. Ảnh: NSCC

Theo số liệu mới nhất, Taylor Swift trở thành nghệ sĩ có số lượt stream trong một ngày lớn nhất lịch sử Spotify toàn cầu, với 228,2 triệu streams. Nữ ca sĩ vượt qua Bad Bunny, Drake và chính thành tích cũ của mình (Taylor từng đạt lượng streams cao nhất 1 ngày là 122,9 triệu streams).

Top 10 nghệ sĩ có ngày stream lớn nhất lịch sử Spotify toàn cầu: 1. Taylor Swift - 228,2 triệu streams 2. Bad Bunny - 183,2 triệu streams 3. Drake - 176,8 triệu streams 4. Drake - 148,3 triệu streams 5. Bad Bunny - 133,6 triệu streams 6. Taylor Swift - 122,9 triệu streams 7. Kanye West - 118,1 triệu streams 8. Drake - 117,1 triệu streams 9. Kendrick Lamar - 116,6 triệu streams 10. Drake - 110,5 triệu streams

Kỷ lục này có được sau ít ngày Taylor Swift tung album mới “Midnights” hôm 21.10.

Bên cạnh đó, “Midnights” của Taylor Swift ghi nhận bán được 800.000 bản album ngày đầu lên kệ, trong đó có 400.000 đĩa than (vinyl). Đây là album có doanh số mở bán ngày đầu lớn nhất trong 5 năm qua, kể từ “Reputation” cũng của Taylor.

Tính riêng về lượng tiêu thụ đĩa than, chỉ mất 1 ngày “Midnights” đã trở thành album có doanh số vinyl tuần đầu cao nhất lịch sử Nielsen. “Midnights” của Taylor đứng Top 1 với 400.000 đĩa vinyl, “Harry's House” của Harry Styles đứng Top 2 với 182.000 đĩa vinyl.



“Midnight” ban đầu gồm 13 ca khúc, sau đó được bổ sung thêm 7 ca khúc, nâng tổng số lên 20.

Trước đó, nền tảng nghe nhạc lớn nhất thế giới Spotify đã công bố số liệu cho thấy, album “Midnights” thu về 184,7 triệu streams trong 24 giờ đầu tiên phát hành, trở thành album có ngày ra mắt “khủng” nhất mọi thời đại trên Spotify toàn cầu.

Với thành tích này, Taylor Swift đã vượt album "Certified Lover Boy” của Drake (153 triệu streams) và cũng là lần đầu tiên một nữ ca sĩ nắm giữ kỷ lục này.

“Midnights” đồng thời phá kỷ lục album có lượng streams ngày đầu cao nhất mọi thời đại tại Mỹ, với 88 triệu streams.

Đặc biệt, chỉ tính lượng streams trong 1 ngày đầu phát hành, “Midnights” của Taylor Swift đã trở thành album của nghệ sĩ nữ có lượng streams trong tuần lớn nhất thế giới năm 2022, vượt album “Renaissance” của Beyoncé (172 triệu streams - 1 tuần) và “Born Pink” của Blackpink (170,8 triệu streams - 1 tuần).

5 ca khúc nằm trong album “Midnights” lần lượt gồm “Anti-hero”, “Lavender Haze”, “Snow On the Beach”, “Maroon” và “You're On Your Own” trở thành Top 5 ca khúc có lượt streams Spotify 24 giờ đầu cao nhất mọi thời đại trên toàn cầu.