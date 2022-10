Sáu thí sinh xuất sắc nhất được vào chung kết xếp hạng giải Sao Mai

Sau đêm tranh tài thứ ba, hành trình còn lại của Sao Mai 2022 chắc chắn sẽ càng quyết liệt và gay gắt hơn vì đây là sân khấu của các giọng hát xuất sắc nhất cuộc thi.



Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam: Thí sinh 20 tuổi giành điểm số cao nhất từ ban giám khảo

Thí sinh biểu diễn tại đêm thi thứ ba. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)



Tối 2/10, đêm tranh tài thứ ba vòng chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2022 đã diễn ra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng.



Theo đánh giá của Ban tổ chức, sau đêm thi thứ hai diễn ra vào ngày 25/9, giải Sao Mai 2022 vòng chung kết toàn quốc đã hoàn thành 1/2 chặng đường và cũng đã chia tay một nửa số thí sinh tham dự vòng chung kết.



Sao Mai 2022 đã trải qua 3 tuần nhiều cảm xúc và ấn tượng. Hành trình còn lại của Sao Mai 2022 chắc chắn sẽ càng quyết liệt và gay gắt hơn vì đây là sân khấu tranh tài của các giọng hát xuất sắc nhất cuộc thi.



Ban giám khảo đêm thi thứ ba gồm có nhạc sỹ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam, trưởng ban giám khảo.



Các thành viên Ban giám khảo là Đại tá, nhà giáo ưu tú Xuân Thủy, Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; nghệ sỹ nhân dân Quốc Hưng, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nghệ sỹ ưu tú Phương Thảo, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam; nghệ sỹ ưu tú Thu Huyền, Phó Giám đốc điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội; nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong; ca sỹ Khánh Linh.



Trong đêm thi thứ ba, 9 giọng hát nổi bật ở 3 phong cách âm nhạc được trao cơ hội để chứng tỏ rõ hơn bản lĩnh và tài năng.



Sau khi bốc thăm, trình tự dự thi của 9 thí sinh và 3 phong cách âm nhạc trong đêm thi thứ ba theo thứ tự sau:



Phong cách dân gian gồm các thí sinh: Lê Thị Minh Ngọc, số báo danh 07; Đặng Thị Thùy Dương, số báo danh 11; Nguyễn Thị Thu An, số báo danh 02.



Phong cách thính phòng gồm các thí sinh: Phạm Thị Lan Quỳnh, số báo danh 09; Nông Thị Anh Thơ số báo danh 01; Nguyễn Thị Vân Anh, số báo danh 18.



Phong cách nhạc nhẹ gồm các thí sinh: Đoàn Hồng Hạnh, số báo danh 15; Hồ Văn Kãnh, số báo danh 03; Trịnh Văn Núi, số báo danh 12.



Đây là đêm thi đầu tiên mỗi thí sinh sẽ có 2 phần dự thi gồm đơn ca và thử thách đối đầu (tam ca).



Trong phần thi hát đơn ca, với phong cách thính phòng là thể loại tác phẩm quốc tế (có lời Việt); phong cách dân gian với chủ đề di sản (hát văn, quan họ, xẩm, chèo, dân ca..) và phong cách nhạc nhẹ với thể loại tác phẩm rock.



Trong thử thách đối đầu (tam ca), cả 3 thí sinh trong từng phong cách âm nhạc hát chung một bài hát do Giám đốc âm nhạc và Ban tổ chức lựa chọn riêng.



Từ kết quả đánh giá của Ban giám khảo, đêm thi thứ ba đã tìm ra 6 giọng hát xuất sắc nhất ở 3 phong cách âm nhạc để tiếp tục thi đêm chung kết xếp hạng.



Hai thí sinh phong cách dân gian gồm: Lê Thị Minh Ngọc, số báo danh 07 và Nguyễn Thị Thu An, số báo danh 02; phong cách thính phòng gồm Phạm Thị Lan Quỳnh, số báo danh 09 và Nguyễn Thị Vân Anh, số báo danh 18; phong cách nhạc nhẹ gồm thí sinh Đoàn Hồng Hạnh, số báo danh 15 và Trịnh Văn Núi, số báo danh 12.



Cổng khán giả bình chọn “Thí sinh được yêu thích nhất” trên ứng dụng VTV Go sẽ chính thức đóng lại lúc 8 giờ ngày 4/10/2022.

Theo Minh Thu (TTXVN/Vietnam+)