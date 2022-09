Karik: Không áp lực sau bản hit với Miu Lê

Rapper Karik cho biết sản phẩm Có chơi có chịu hợp tác với Only C sẽ có màu sắc hoàn toàn khác với bản hit anh kết hợp với Miu Lê trước đó.



Karik ngày càng khẳng định được tên tuổi của mình với những sản phẩm chất lượng. Ảnh: FBNV

Mới đây, bộ đôi Karik và Only C vừa "nhá hàng" dự án mới mang tên Có chơi có chịu. Hiện tại, cả hai chỉ tung poster và vẫn chưa hé lộ bất kì thông tin về giai điệu của ca khúc này.

Tuy nhiên, rapper Karik khẳng định anh và Only C sẽ mang đến bất ngờ cho khán giả. "Khi tôi hỏi những người xung quanh nghĩ gì về việc Karik và Only C ra nhạc, họ trả lời không đoán được chúng tôi sẽ làm gì. Điều đó khiến tôi rất vui. Một nghệ sĩ làm gì mà cũng để khán giả đoán được thì lại mất đi tính bất ngờ. Tôi nhớ có lần, anh Trấn Thành từng nói sự khác biệt giữa người bình thường và nghệ sĩ chính là tạo bất ngờ", chủ nhân hit Anh không đòi quà cho biết.



Karik và Only C là bộ đôi cộng sự ăn ý được nhiều khán giả yêu thích. Ảnh: NVCC

Được biết, huấn luyện viên Rap Việt sáng tác ca khúc này trong 1 tuần và sau đó cùng Only C chỉnh sửa. Karik cũng thừa nhận tác giả Yêu đơn phương là một cộng sự ăn ý. Karik chia sẻ: "Chưa có ai hợp làm nhạc với tôi hơn Only C từ trước đến giờ. Only C luôn lắng nghe tôi và sửa đi sửa lại từng chi tiết nhỏ, cũng góp ý cho tôi bài này cần cái gì đó mang tính bất cần nhiều hơn để mọi người thoát khỏi những hình dung ban đầu về Karik".



Ca khúc Vì mẹ bắt chia tay của Karik và Miu Lê đạt gần 80 triệu lượt xem sau 3 tháng. Ảnh: FBNV

Mặt khác, Karik cũng không cảm thấy áp lực trước thành công của bản hit Vì mẹ anh bắt chia tay hợp tác với Miu Lê. "Tôi không áp lực vì cái gì tới thì tới, quan trọng là mình làm được những cái mình đã tưởng tượng, biến nó thành một sản phẩm ưng ý. Nếu đặt lên bàn cân so sánh thì mỗi bài là một màu sắc khác nhau. Vì mẹ anh bắt chia tay thu hút nhờ vào ca từ nói về những chàng "mama boy", còn với Có chơi có chịu lại mang tính trực quan, khẳng định và bất cần nhiều hơn", rapper Karik cho biết.

Ngoài ra, nhằm gây ấn tượng với khán giả, Karik và Only C tổ chức một sự kiện quảng bá để người hâm mộ trực tiếp nghe thử teaser audio của ca khúc này. Chương trình sẽ diễn ra tại một quán cà phê trong hai ngày 22 và 23.9. Sau đó, ca khúc được chính thức phát hành vào lúc 20 giờ ngày 25.9 trên YouTube.