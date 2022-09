Ca khúc mới của Chi Pu bị chê sáo rỗng, nhạc sĩ nói gì?

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho biết ca khúc anh sáng tác cho Chi Pu mang tính chất giải trí, vui tươi. 'Tôi nghĩ có thể vấn đề không nằm ở bài hát mà do ác cảm mọi người dành cho Chi Pu', anh nói.



Chi Pu hóa thân thành thủy thủ mặt trăng trong MV mới

Hứa Kim Tuyền lên tiếng khi MV Sashimi của Chi Pu bị khán giả phản ứng. Ảnh: FBNV/NVCC



Mới đây, Chi Pu vừa phát hành MV Sashimi, ca khúc này do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chấp bút. Ngoài những nhận xét sản phẩm được đầu tư chỉn chu từ giai điệu cho đến hình ảnh, MV nhận không ít ý kiến trái chiều vì cư dân mạng cho rằng ca từ của bài hát sáo rỗng, vô nghĩa.



Một số người dùng bình luận: "Em thích chị lắm nhưng nhạc đợt này khá khó nghe, chắc chị cũng hiểu thông qua lượt xem. Bài này còn khó nghe hơn Black Hickey nữa", "Lời nhạc rất vô nghĩa", "Đang ngồi ngẫm xem ý nghĩa của bài này là gì", "Mình thấy bài không tôn trọng khán giả và phản cảm", "Nhạc không ý nghĩa, ca từ lộn xộn, hát cũng không hay"... Ngoài ra, số khác còn đánh giá Chi Pu phát âm không chuẩn từ "sashimi" khiến nhiều người khó chịu.



Sau MV Black Hickey, sản phẩm Sashimi của Chi Pu tiếp tục nhận ý kiến trái chiều. Ảnh: NVCC





Trả lời Thanh Niên về những vấn đề trên, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho biết chủ đề bài hát rất đa dạng và ở Sashimi, anh chỉ muốn mang đến một ca khúc đơn giản, vui vẻ cho người nghe.



"Thật sự, đối với tôi, ca từ sáo rỗng, vô nghĩa là những ca khúc không nói lên được điều gì và không có nội dung. Còn đối với Sashimi lại có nội dung và concept rõ ràng, đó là một người thực khách bước vào một quán ăn Nhật được cô chủ chào mời, sau đó giới thiệu các món ăn. Còn ở phần lời thứ hai, tôi chọn góc so sánh giữa món sashimi và tình yêu, trong đó, tình yêu giống như sashimi, lúc nào cũng phải tươi và hấp dẫn. Còn câu hát tiếng Nhật trong bài chỉ có nghĩa là “ngon quá, thử đi”. Cho nên, nội dung bài hát đơn giản chỉ là viết về món ăn và hành trình trải nghiệm nó", Hứa Kim Tuyền chia sẻ.





Hứa Kim Tuyền cho biết khán giả Việt Nam vẫn còn nhạy cảm với những thứ liên quan đến Nhật Bản. Ảnh: FBNV





Trước một số ý kiến cho rằng từ "kimochi" trong bài có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau và dễ khiến khán giả liên tưởng đến vấn đề nhạy cảm, Hứa Kim Tuyền cho biết: "Thẳng thắn mà nói khán giả Việt Nam khá nhạy cảm khi nhắc đến phim Nhật, văn hóa Nhật. Vấn đề ở đây là từ đó không có tội, có thể do ảnh hưởng của mạng xã hội hoặc góc nhìn của mọi người bị thay đổi theo thời gian khiến từ "kimochi" được hiểu khác đi. Tôi là một fan của truyện tranh Nhật và phim Nhật nên tôi hiểu từ "kimochi" có nghĩa là cảm thấy thích thú với một cái gì đó thôi. Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ mọi người lại nghĩ nó theo hướng tiêu cực như thế. Nhưng kể cả có như vậy, nó cũng chỉ có nghĩa là “ngon quá” khi nói về món ăn sashimi".





Hứa Kim Tuyền đánh giá cao tinh thần làm việc của Chi Pu. Ảnh: NVCC



Mặt khác, Hứa Kim Tuyền còn nhấn mạnh bài hát của anh là một ca khúc vui tươi, đơn giản. "Tôi cũng cảm thấy bài hát này không có vấn đề gì cả. Nói thật, nếu ca khúc này được hát bởi một ca sĩ khác, có lẽ nó đã không gây tranh cãi, chỉ là do người hát lại là Chi Pu. Có lẽ do mọi người có ác cảm nhất định với Chi Pu nên tất cả những thứ cô ấy làm đều bị nghĩ theo chiều hướng xấu. Cũng có nhiều người nói, đưa bài này cho ca sĩ khác hát có thể sẽ thành hit. Tôi nghĩ có thể vấn đề không nằm ở bài hát mà do ác cảm mọi người dành cho Chi Pu", tác giả Sài Gòn đau lòng quá cho hay.



Ngoài ra, Hứa Kim Tuyền cũng đánh giá cao tinh thần làm việc và nỗ lực của Chi Pu trên con đường nghệ thuật. Đồng thời, anh mong khán giả cởi mở hơn với các sản phẩm mang tính sáng tạo.



Theo Minh Hy (TNO)