Vì sao sau 2 năm vắng bóng, Blackpink vẫn gây bão khi ra sản phẩm mới?

Chỉ còn 6 ngày nữa, ca khúc “Pink Venom” của Blackpink sẽ chính thức được phát hành sau quãng thời gian 2 năm nhóm không có hoạt động chung về âm nhạc.

Blackpink từng bị chỉ trích, từng phải đứng trước sức ép lớn từ dư luận, khi suốt 2 năm, nhóm không có thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc chung nào. Blackpink được gọi là “nhóm nhạc thời trang” khi chỉ ra âm nhạc nhỏ giọt, và tập trung kiếm tiền từ thời trang, quảng cáo, dự sự kiện.

Ngay khi rục rịch ra mắt sản phẩm chung trở lại, ngay lập tức, nhóm nhạc nữ đắt giá nhất Kpop đã gây bão. Trailer, poster quảng bá của “Pink Venom” được chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn. Khán giả hâm mộ nức lòng trước những hình ảnh mới của 4 mỹ nhân nhà YG Entertainment. “Pink Venom” cũng lập tức trở thành từ khóa phổ biến trên các công cụ tìm kiếm.

Lần nào ra mắt sản phẩm mới, Blackpink cũng được chờ đợi, được kỳ vọng với sức nóng hiếm có. Sẽ rất lâu nữa, Kpop mới lại có được một nhóm nhạc nữ có sức lan tỏa, khuynh đảo âm nhạc thế giới như Blackpink.

Poster, trailer quảng bá MV mới của Blackpink hiện gây bão mạng xã hội. Ảnh: YG

Vì sao ra mắt sản phẩm chung sau 2 năm im ắng, Blackpink được chào đón rầm rộ như vậy?

Sức nóng của 4 mỹ nhân

Giữa một nền công nghiệp Kpop có tính cạnh tranh khốc liệt, hàng trăm nhóm nhạc được thành lập mỗi năm, Blackpink vẫn đủ sức nóng để giữ vững vị trí nhóm nữ số một Kpop suốt 6 năm qua.

Báo chí Hàn Quốc đánh giá, Blackpink hiện là nhóm nhạc sở hữu thương hiệu cá nhân đắt giá nhất nền công nghiệp giải trí. Giá trị thương hiệu của 4 thành viên đều đứng top đầu.

Jennie, Lisa, Jisoo, Rose với nhan sắc, tài năng, thế mạnh riêng – họ có vị trí và giá trị độc lập. 4 thành viên phát huy được hết sở trường và có được độ phủ sóng riêng biệt.

Cả 4 thành viên của Blackpink đều có “ma lực” hấp dẫn không trộn lẫn, nếu Jennie cá tính, Jisoo dịu dàng, Lisa xinh đẹp hiếm có, Rose trình diễn đầy cuốn hút. Từng thành viên của Blackpink đều có lực lượng fan đông đảo rất riêng.

Trong suốt 6 năm hoạt động âm nhạc, Jennie, Lisa, Jisoo và Rose luôn là những cô gái tạo ra xu hướng và dẫn đầu xu hướng. Họ trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng của Kpop, là biểu tượng cho vẻ đẹp mới ở Hàn.

4 mỹ nhân của Blackpink đều sở hữu vẻ đẹp riêng biệt, tài năng riêng biệt, giá trị thương hiệu đắt giá. Ảnh: YG

Jennie, Lisa hay Jisoo, Rose đều là những gương mặt quảng cáo đắt giá, đại diện cho những nhãn hàng thời trang lớn nhất thế giới.

Nói như vậy để thấy, sức nóng từ 4 mỹ nhân nhà YG Entertainment chưa bao giờ nguội. Họ vẫn là những cô gái số 1 ở Kpop. Và chỉ cần trở lại, họ sẽ được cả Kpop và những khán giả say mê Kpop đón chờ, ủng hộ.

Sản phẩm âm nhạc được kỳ vọng

Sau 6 năm hoạt động, tuy sản phẩm âm nhạc của Blackpink không nhiều nhưng đa số đều có mức view “khủng”, trong đó có 5 MV cán mốc tỉ view trên các nền tảng số. Blackpink là nhóm nhạc có nhiều MV tỉ view nhất Kpop, vượt cả BTS.

Mỗi MV của Blackpink khi ra mắt đều khiến khán giả “choáng ngợp” với mức đầu tư lớn. Từ “DDU DU DDU DU” (phát hành 2018), “Kill This Love” (phát hành 2019) đến “How you like that” (phát hành 2020) đều được ngợi khen về độ hoành tráng. Blackpink được kỳ vọng bởi họ thường không làm khán giả thất vọng.

Nếu “DDU DU DDU DU” – MV tông hồng được đầu tư kỹ lưỡng từ bối cảnh, phục trang đến âm nhạc, thì “Kill this love” là cú nổ về cá tính và âm nhạc hiện đại của Blackpink.

Blackpink sắp phát hành MV mới vào 19.8 tới. Ảnh: Xinhua

Ở MV gần nhất, ra mắt năm 2020, “How you like that” tiếp tục gây choáng ngợp với sự rực rỡ, đầu tư, đẹp mắt và âm nhạc bắt tai. Tính đến tháng 7.2022, MV “How you like that” đã đạt 1,1 tỉ lượt xem. Ngay khi ra mắt, MV đã xô đổ nhiều thành tích về lượt xem khủng.

“How you like that” đẹp mắt từ hình ảnh, phục trang, sử dụng màu sắc đến âm nhạc thời thượng. Trước sức nóng của MV này, Blackpink cho ra mắt thêm MV dance performance (trình diễn vũ đạo) trên nền ca khúc “How you like that”, MV dance cũng cán mốc tỉ view ngay sau đó. Đây là MV trình diễn vũ đạo đầu tiên đoạt được thành tích tỉ view.

Chính những MV luôn được đầu tư, sáng tạo, chỉn chu đã khiến mỗi lần Blackpink công bố ra sản phẩm mới, họ lập tức được chào đón và kỳ vọng.