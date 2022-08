Only C tái xuất sau hit trăm triệu view

Ca sĩ Only C chính thức trở lại đường đua âm nhạc sau hơn 1 năm vắng bóng kể từ MV Có lẽ anh chưa từng, kết hợp cùng Karik.

Only C tái xuất bằng ca khúc do chính em trai Nguyễn Phúc Thiện sáng tác. Ảnh: NVCC

Được biết, sau hơn 1 năm vắng bóng ở vai trò ca sĩ, Only C vẫn chăm chỉ hoạt động trong vai trò là một nhà sản xuất âm nhạc. Sau thời gian ấp ủ cho sản phẩm cá nhân, Only C hứa hẹn dành tặng khán giả bản ballad Người đáng thương là anh bắt tai, sâu sắc không thua kém những bản hit trăm triệu view trước đó như Đau để trưởng thành (95,5 triệu view), Yêu là tha thứ (144 triệu view).

Nhân dịp này, Only C cũng chia sẻ quan điểm của bản thân về thành tích của các sản phẩm trong lần trở lại. Anh bày tỏ mình không hề áp lực bởi nhận thấy bản thân không phải ca sĩ trendy hay nổi tiếng trên mạng xã hội, nên chắc chắn lượng khán giả đón nhận ban đầu sẽ không nhiều. "Tuy nhiên, có nghệ sĩ cũng muốn về đường dài có bài hát giống như tôi, được khán giả bật nghe đi nghe lại và luôn sống ở đó. Mình có thế mạnh của mình thì mình phải biết. Nếu có một bài hát hay, chạm đến cảm xúc của mọi người thì nó cũng phủ sóng thôi, còn chuyện nó phủ sóng đến đâu là do số phận của bài hát và sự chờ đón của khán giả", nam ca sĩ cho hay.

Only C không đặt áp lực về thành tích cho sản phẩm mới. Ảnh: NVCC

Ca khúc mới được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện, cũng chính là em trai của Only C. Màn kết hợp của hai anh em nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc được Only C chia sẻ là “thay mặt anh em nói lên những nỗi niềm đáng thương của phái mạnh". Giọng ca Yêu là tha thứ cũng “nhá hàng" một phần giai điệu và hai câu hát đáng suy ngẫm về tình yêu trong bản ballad mới: “Có người từng nói càng yêu lâu lại càng đau. Ừ thì đúng hết chỉ khác một điều, chúng ta chỉ vốn dĩ là bạn thôi".

Bên cạnh đó, nam ca sĩ nói thêm rằng khi là một nhà sản xuất âm nhạc, mỗi dự án anh kết hợp với các nghệ sĩ là trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng trong vai trò là một ca sĩ, Only C muốn làm tốt nhất phần thể hiện cảm xúc. Anh cũng thừa nhận nếu bản thân thể hiện giọng hát của mình như các ca sĩ nhiều kỹ thuật khác thì giống đang "lấy trứng chọi với đá". Chính vì thế, anh muốn dùng tâm hồn, cảm xúc để đưa vào bài hát.

Nam ca sĩ bày tỏ trong từng sản phẩm của mình, anh muốn mang thông điệp của ca khúc chạm tới nhiều khán giả nhất có thể. Ảnh: NVCC

Sau khi hoàn thiện ca khúc, Only C cùng ê-kíp của mình quyết định cùng thực hiện một hoạt động thú vị. Đó chính là mang sản phẩm mới cho những khán giả ngẫu nhiên thưởng thức ở các địa điểm như quán cà phê, phố đi bộ. Các khán giả đầu tiên nghe ca khúc Người đáng thương là anh đã dành lời khen cho phần âm nhạc bắt tai, da diết. Sản phẩm âm nhạc mới của Only C mang tên Người đáng thương là anh sẽ được trình làng vào ngày 3.8.