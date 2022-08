Nhóm nhạc "Mây trắng" sau 20 năm bây giờ ra sao?

“Đời nghệ sĩ” tuần này mang đến những câu chuyện về nhóm nhạc nữ “Mây trắng”. Trải qua nhiều biến động, nhóm “Mây trắng” vẫn còn hoạt động đến tận hôm nay.



Các thành viên của nhóm "Mây trắng" chia sẻ trong chương trình "Đời nghệ sĩ". Ảnh: NSX



Nhắc tới Mây Trắng là nhắc tới bầu trời tuổi thơ của rất nhiều thế hệ các bạn trẻ yêu nhạc Việt. Trải qua thời gian cùng nhiều thăng trầm và biến động, dù cho các thành viên đến và đi lần lượt nhưng Mây Trắng vẫn còn đến tận hôm nay và được đông đảo khán giả yêu mến.



Bên cạnh trưởng nhóm và cũng là thành viên kì cựu nhất - Ngọc Châu - thì Mây Trắng của hiện tại có sự góp mặt của An Nhiên (gia nhập nhóm năm 2019) và Ngọc Trâm (tham gia từ năm 2015).



Nhận xét về trưởng nhóm Ngọc Châu, thành viên Ngọc Trâm cho rằng, đàn chị rất khó tính: “Thực sự bản thân tôi rất thích tính nghiêm khắc của chị Châu trong công việc, cái nào ra cái đấy.



Còn ở ngoài đời chị rất khác, dễ thương lại hay tâm sự, mọi thứ đều phải chỉn chu như đúng giờ, đồ diễn mặc ra sao, phụ kiện thế nào… chỉ cần trật một thứ thôi là sẽ bị la liền. Ngày tôi mới vào nhóm vì còn trẻ nên bị chị Châu la hoài, la còn nhiều hơn An Nhiên bây giờ” - Ngọc Trâm bày tỏ.



Trần tình về điều này, Ngọc Châu cho biết, khi tái lập lại nhóm nhạc “Mây trắng”, cô không muốn những hình ảnh cũ của nhóm “Mây trắng” bị lặp lại vào tâm trí khán giả. Nhóm “Mây trắng” hiện tại cần một hình ảnh tươi mới chỉn chu hơn.



“Thế mà ngày đầu tiên ra mắt trở lại với thành viên mới thì cả hai bạn Ngọc Châu và An Nhiên lại đi trễ và còn đi nhầm địa điểm khác. Lúc ấy, tôi khá bực và sợ mất uy tín với những chương trình đã mời nhóm trở lại biểu diễn” - Ngọc Châu miêu tả lại không khí căng thẳng hôm ấy.





Các thành viên “Mây trắng” thay nhau nhận xét về nhóm trưởng Ngọc Châu. Ảnh: NSX



Ngọc Trâm tiếp lời ngay: “Lúc ấy, tôi mới nói với thành viên còn lại “Giờ làm sao, một là đi vào luôn, hai là đi vòng chỗ khác”. Mà đến lúc vào thì đúng là mặt chị Châu hằm hằm. Vừa hát xong là chế la liền luôn nhưng trước khi hát thì không vì để giữ cho hai chúng tôi có sự thoải mái lên trình diễn”.



Ấn tượng về một người trưởng nhóm, đàn chị Ngọc Châu nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương các em đã khiến Ngọc Trâm gắn bó lâu dài cùng nhóm “Mây trắng”.



“Mây trắng” dù được biết tới là nhóm nhạc tuổi teen, tuy nhiên nhóm đã có sự thay đổi để phù hợp với định hướng cũng như phong cách của nhóm.



Trưởng nhóm Ngọc Châu thừa nhận, đôi khi cô cũng sợ bị khán giả nhận xét là “cưa sừng làm nghé” vì nhóm vẫn giữ hình ảnh các cô gái tuổi teen dù tuổi tác đã vượt xa. “Được cái ba chị em có ngoại hình trạc tuổi nhau nên chọn trang phục có phần dễ dàng và đồng bộ hơn” - Ngọc Châu bày tỏ.





Ngọc Châu chia sẻ những trăn trở về sự thay đổi phong cách của nhóm “Mây trắng“. Ảnh: NSX



Suốt thời gian hoạt động, nhóm bị ảnh hưởng khá nhiều khi cuộc sống riêng tư của mỗi cá nhân khác nhau. Ngọc Châu cho hay, để duy trì một nhóm nhạc rất khó, bởi ai cũng có cá tính, suy nghĩ riêng trong từng giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, cả ba thành viên vẫn còn cái duyên với nhau.



Nữ trưởng nhóm cũng tâm sự về tương lai: “Tôi tâm niệm, mọi người cần có định hướng riêng cho mình, thậm chí là hát solo nếu cảm thấy có khả năng và sắp xếp được với các thành viên trong nhóm”.





