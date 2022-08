Ca sĩ Hàn Quốc quay MV đẹp lung linh tại 19 tỉnh thành để quảng bá du lịch Việt Nam

Joseph Kwon, nhạc sĩ - ca sĩ tài năng người Hàn Quốc với cái tên gần gũi với khán giả Việt - Joseph Quyền, vừa ra mắt 2 ca khúc nhằm hưởng ứng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.





Tại buổi họp báo chiều 10-8, Joseph Kwon chia sẻ anh luôn tâm niệm việc đến với Việt Nam là định mệnh và cảm thấy có mối duyên lành giữa mình và đất nước, con người dải đất hình chữ S.





Nhạc sĩ - ca sĩ Joseph Kwon tâm sự anh luôn tâm niệm việc đến với Việt Nam là định mệnh





Để thể hiện tình yêu của mình, trong dịp kỉ niệm 30 năm quan hệ ngoại Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề "Cùng hướng tới tương lai", Joseph Kwon ra mắt 2 ca khúc "Waiting for you - 5.000 years" ( Tôi vẫn đang chờ bạn 5.000 năm ) và "Butterfly flakes".



"Waiting for you - 5000 years" được đầu tư rất chỉn chu với bối cảnh quay MV trải dài trên những địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam từ Bắc vào Nam. Ê-kíp thực hiện đã tới 19 tỉnh thành để quay phim với các địa danh nổi tiếng như rừng Quốc gia Cúc Phương, Tràng An, Tam Chúc, Mũi Né,….





Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông tặng hoa cho ca sĩ Joseph Kwon





Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nhận định đây là sản phẩm đặc biệt hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.



"MV này sẽ được phát trong tuần lễ văn hoá du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc trong thời gian tới. Đồng thời, Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ làm việc với các hãng hàng không chặng bay từ Hàn Quốc - Việt Nam để phát 2 ca khúc này"- ông Hà Văn Siêu cho hay.



Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cũng ghi nhận sự hỗ trợ của các điểm đến và doanh nghiệp du lịch trên cả nước, giúp Joseph Kwon hoàn thành các MV một cách xuất sắc.



Nói thêm về đứa con tinh thần của mình, nam ca sĩ bày tỏ hy vọng qua MV được thực hiện công phu tại 19 tỉnh thành của Việt Nam, nhiều người Hàn Quốc và bạn bè khắp nơi trên thế giới sẽ biết Việt Nam xinh đẹp, hấp dẫn như thế nào. "Họ sẽ đến Việt Nam để cảm nhận văn hóa và trái tim ấm áp của con người" - Joseph Kwon nói.



Là một nghệ sĩ đa tài, trong sự nghiệp sáng tác của mình, Joseph Kwon đã sản xuất và biểu diễn khoảng 20 album, sáng tác 500 bài hát chưa công bố.





Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông (giữa), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu và Hoa hậu Ngọc Hân tham dự buổi ra mắt MV của nam ca sĩ Hàn Quốc



Tốt nghiệp Nhạc viện quốc gia Florence, Ý, Joseph Kwon được biết đến với vai trò chính là một nhạc sĩ, ca sĩ, nhà soạn nhạc kiêm nhà sản xuất. Ngoài ra, nhạc sĩ còn là một trong những chuyên gia trị liệu âm nhạc của The well Hospital Voice Center, kiêm nhạc trưởng trong dàn hợp xướng của đài phát thanh - truyền hình SBS (Hàn Quốc).



Trong 3 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Joseph Kwon đã dành thời để tìm hiểu và khám phá cuộc sống, con người Việt Nam. Đồng hành cùng Việt Nam qua thời gian dịch bệnh khó khăn, anh đã sáng tác rất nhiều tác phẩm về văn hóa Việt Nam như "Go Vietnam Go Go" (2020), "Chả cá hay Peace", " You are in my heart" được phát hành bằng 3 ngôn ngữ là Việt, Hàn, Anh.



Đặc biệt, riêng bài hát "Việt Nam" của anh phát hành năm 2021 đã trở thành chủ đề nóng với hơn 50 lần phát sóng trên các đài truyền hình từ Trung ương đến địa phương và phủ sóng trên các phương tiện truyền thông.



Theo Yến Anh (NLĐO)