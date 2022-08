Britney Spears trở lại với âm nhạc qua ca khúc song ca cùng Elton John

Ngày 26.8, Britney Spears và Elton John đã công bố bản song ca mới rất được mong đợi Hold Me Closer.

Ca khúc này kết hợp phần điệp khúc của Tiny Dancer (1972) và những câu trong đĩa đơn hit The One (1992) của Elton John được hòa âm lại bằng thể loại nhạc dance-pop mới mẻ. Đây là lần phát hành âm nhạc đầu tiên của Britney Spears kể từ khi chấm dứt quyền quyền giám hộ của cha cô suốt 13 năm.



Britney Spears và Elton John trong MV audio Hold Me Closer. Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi ra mắt chính thức, Elton John (75 tuổi) đã xem trước Hold Me Closer, sau đó tải lên trang Instagram của giọng ca Rocket Man. Trong clip, John giới thiệu bài hát trước những tràng pháo tay nồng nhiệt từ những người khách quen.

Britney Spears đăng trên tài khoản Twitter của cô về bài hát: “Okie dokie... Bài hát đầu tiên của tôi sau 6 năm!!!! Thật tuyệt khi tôi đang hát với một trong những người đàn ông kinh điển nhất của thời đại chúng ta. Tôi thực sự choáng ngợp… Đó là một vinh dự lớn đối với tôi”.

Rồi cô tiếp tục: “Tôi học hỏi mỗi ngày để cố gắng trở thành người tốt hơn và làm những gì khiến tôi hạnh phúc... Vâng, tôi chọn hạnh phúc ngày hôm nay. Tôi tự nhủ hãy bỏ qua đau đớn, sự cay đắng, cố gắng tha thứ bản thân và những người khác qua những gì từng bị tổn thương”.



Hold Me Closer đánh dấu lần hợp tác thứ hai của Elton John sau Cold Heart năm ngoái với Dua Lipa. Ảnh: PEOPLE

Đầu tháng này, cặp nhạc sĩ mang tính biểu tượng tiết lộ đĩa đơn Hold Me Closer, bao gồm các bức ảnh thời thơ ấu của Britney Spears (40 tuổi), mặc trang phục khiêu vũ màu hồng và Elton John chơi piano.

Hold Me Closer đánh dấu lần hợp tác thứ hai của Elton John sau Cold Heart năm ngoái với Dua Lipa. Bản song ca là lần phát hành đầu tiên của Britney Spears kể từ lần ra mắt album Glory vào năm 2020, trong đó có ba bài hát mới: Mood Ring, Swimming in the Stars và Matches (cô hát với Backstreet Boys) được thu âm lần đầu vào năm 2016.