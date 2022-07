Nhóm nhạc quốc tế 911 biểu diễn tại Việt Nam

HAY Glamping Music Festival, sự kiện âm nhạc quốc tế hè 2022 đang thu hút sự quan tâm của khán giả khi tên nghệ sĩ tham dự dần được công bố.





Bên cạnh Ngọt Band, Chillies, Tùng cùng boyband quốc tế The Moffatts đã được hé lộ, mới đây ban tổ chức giới thiệu những gương mặt tiếp theo trong lễ hội âm nhạc này: Trang, Tiên Tiên và đặc biệt là boyband quốc tế (người Anh) đình đám - 911 (ảnh). Đây là lần thứ hai nhóm 911 đến VN biểu diễn.









Được thành lập từ năm 1995 với đội hình gồm 3 chàng trai Lee Brennan, Jimmy Constables và Spike Dawbarn, 911 là nhóm nhạc thần tượng gây thương nhớ một thời trong lòng thế hệ 8X và 9X đời đầu. Những giai điệu bất hủ “I’ll be by your side, ‘til the day I die, I’ll be waiting ‘til I hear you say I do...” trong bản hit.



Do qua giọng hát ngọt ngào của những “chàng trai năm ấy” có lẽ đã gắn với thanh xuân của biết bao thiếu nữ yêu nhạc.



HAY Glamping Music Festival sẽ được tổ chức tại Công viên Yên Sở, Hà Nội vào ngày 6.8 (từ 11 - 23 giờ 30). Không dừng lại ở một sự kiện âm nhạc tầm cỡ quốc tế quy tụ gần 20 nghệ sĩ/nhóm nhạc trong nước và quốc tế, mang đến đại tiệc của sự tổng hòa của âm nhạc, không phân chia về dòng nhạc, phong cách nghệ sĩ, HAY Glamping Music Festival 2022 còn có chuỗi hoạt động kết hợp như thể thao, nghệ thuật đường phố, ẩm thực, khu vực glamping trendy dành riêng cho giới trẻ.

Theo Nguyên Vân (TNO)