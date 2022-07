K-ICM và Văn Mai Hương tái hợp trong MV 'Hoa không hương'

K-ICM giới thiệu đến khán giả sản phẩm âm nhạc thứ ba từ album Hoa mang tên Hoa không hương sau 2 sản phẩm mở đầu là Chân mây (kết hợp với Phương Thanh) và Chơi vơi (kết hợp với Trung Quân). MV này đánh dấu lần thứ hai K-ICM kết hợp với giọng ca Văn Mai Hương sau bản hit Chim quý trong lồng.



K-ICM cho biết Hoa không hương là sản phẩm anh áp lực nhất khi thực hiện album Hoa cũng bởi vì cái bóng quá lớn từ ca khúc Chim quý trong lồng nhưng anh tin chắc rằng ca khúc sẽ là một sắc thái, một cảm xúc rất khác.



Trong khi đó, Văn Mai Hương chia sẻ, ca khúc vẫn là âm nhạc đậm chất K-ICM nhưng khác ca khúc Chim quý trong lồng vì mang nét duyên dáng hơn, thơ hơn, bay bổng hơn. Hoa không hương dịu dàng, trữ tình và mang đậm màu sắc dân gian Việt Nam hơn hẳn.



Nếu như MV Chân mây, Chơi vơi mở ra vùng núi cao trùng điệp hùng vĩ, có phần khắc nghiệt thì Hoa không hương mang đến một khung cảnh hiền hòa, nhẹ nhàng hơn. Toàn bộ MV Hoa không hương được thực hiện tại vùng thắng cảnh tuyệt đẹp của Ninh Bình, nơi có khung cảnh thiên nhiên đẹp lay động lòng người.





K-ICM và Văn Mai Hương góp phần quảng bá danh lam thắng cảnh cũng như tôn vinh cổ phục Việt Nam



Phần tạo hình của K-ICM, Văn Mai Hương cũng tiếp tục với cổ phục Việt Nam. K-ICM hóa thân thành chàng thư sinh trong các dạng thức áo ngũ thân tay thụng (áo tấc), ngũ thân tay hẹp (áo chẽn), áo giao lĩnh,....



Sau Hoa không hương, hành trình của dự án Hoa vẫn sẽ còn 2 sản phẩm kết hợp lần lượt với Bùi Anh Tuấn và Đồng Lan. Toàn bộ dự án Hoa vẫn giữ nguyên tinh thần là một chuỗi dự án nghệ thuật tôn vinh những giá trị Việt Nam qua lăng kính của nhà sản xuất âm nhạc K-ICM.



K-ICM mới đây trình diễn tại lễ hội âm nhạc điện tử đình đám thế giới Ultra Europe. Anh đã trở thành DJ/ nhà sản xuất âm nhạc Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách đề cử Top 100 DJs năm 2022 của DJ Mag.

Theo TIỂU TÂN (SGGPO)