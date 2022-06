Nhóm nhạc Kpop tuyển thành viên mới ở Việt Nam

Công ty giải trí hàng đầu Kpop SM Entertainment thông báo sẽ tổ chức tuyển chọn các thành viên mới cho nhóm nhạc nam NCT. Một trong những địa điểm mà “ông lớn” này nhắm đến là TP.HCM của Việt Nam.

SM Entertainment mở cuộc tuyển chọn toàn cầu, tìm nhân tài trở thành "mảnh ghép" mới của nhóm NCT. Ảnh: SM ENTERTAINMENT

Cuộc tuyển chọn toàn cầu nhằm tìm kiếm thành viên tiếp theo của NCT được gọi là Welcome to the NeoCiTy (tạm dịch: Chào mừng đến với NeoCiTy). Theo tuyên bố của SM Entertainment, công ty sẽ nhận đơn đăng ký từ 14 thành phố thuộc 8 quốc gia gồm Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan và đặc biệt Việt Nam.

Cụ thể, những thành phố trong danh sách bao gồm Toronto, Vancouver, New York, Los Angeles, Seoul, Bangkok, Jakarta, Chongqing, Guangzhou, Beijing, Osaka, Fukuoka, Tokyo và Hồ Chí Minh của Việt Nam.



Những ứng viên thành công có thể giành được cơ hội được đào tạo và ký hợp đồng với SM Entertainment, cũng như ra mắt với tư cách là thành viên của NCT. Ảnh: SM ENTERTAINMENT

Đơn đăng ký được mở từ ngày 10.6, dành cho đối tượng nam sinh sinh năm 2001 - 2008, không phân biệt quốc tịch và có khả năng thanh nhạc, rap hoặc nhảy. Những thí sinh vượt qua vòng 1 sẽ tiếp tục tham gia vòng 2 dưới hình thức trực tiếp được tổ chức tại từng thành phố. Sau khi giành chiến thắng cuối cùng, thí sinh có cơ hội ký hợp đồng độc quyền với SM Entertainment, được đào tạo và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc NCT đình đám.

Thông tin trên nhanh chóng khuấy động cộng đồng mạng Việt Nam. Nhiều người phấn khích: “Cố lên nha mọi người. Mong chờ có thành viên NCT đến từ Việt Nam”, “Mong chờ có nhóm nhỏ NCT Vietnam ạ”, “Hóng thành viên NCT là người Việt”…



NCT Dream gặt hái thành tích "khủng". Ảnh: SM ENTERTAINMENT

NCT (viết tắt của từ Neo Culture Technology) là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi công ty SM Entertainment vào năm 2016. Nhóm hoạt động theo mô hình không giới hạn số lượng thành viên và quảng bá bằng nhiều nhóm nhỏ ở nhiều thành phố trên khắp thế giới.

Hiện, NCT có 4 nhóm nhỏ gồm NCT U, NCT 127, NCT Dream và WayV. Tính đến nay, nhóm có tất cả 23 thành viên. Nhóm nhỏ đang hoạt động năng nổ nhất là NCT Dream. Các chàng trai đang tuyên truyền cho album repackage thứ 2 Beatbox với ca khúc chủ đề cùng tên. Sau hơn 2 tuần, nhóm đã mang về 3 chiếc cúp âm nhạc.