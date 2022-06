Loạt dự án cộng đồng quy tụ gần 500 nghệ sĩ được xác lập kỷ lục Việt Nam

12 dự án cộng đồng - 14 MV cộng đồng với sự tham gia của gần 500 lượt nghệ sĩ đến từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật của T Production và đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung vừa được xác lập 2 kỷ lục Việt Nam.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam vừa chính thức công nhận và trao bằng xác lập 2 kỷ lục Việt Nam cho T Production (Công ty CP Thương mại Giải trí số Việt Nam), bao gồm: Đơn vị thực hiện nhiều dự án cộng đồng nhất tại Việt Nam (12 dự án từ năm 2010 đến năm 2021); Đơn vị thực hiện các MV âm nhạc cộng đồng quy tụ số lượng nghệ sĩ tham gia nhiều nhất tại Việt Nam (14 MV từ năm 2010 đến năm 2021).

Hình ảnh trong MV Việt Nam tươi đẹp. Ảnh: T.P

"Xuất phát từ sự ngẫu hứng của cảm xúc, các dự án khi thực hiện đều nhận được sự hưởng ứng và đồng hành của rất nhiều văn nghệ sĩ, ê-kíp cố gắng đầu tư thực hiện chỉn chu, có chiều sâu, có sức lay động; chính vì thế mức độ lan tỏa của các dự án ngày càng lớn hơn và tạo nên thương hiệu riêng cho các dự án cộng đồng suốt hành trình đã qua", đạo diễn Trần Thành Trung chia sẻ.

MV Thank you. Ảnh: T.P

Các dự án cộng đồng đa dạng về nội dung và hình thức, hướng về nhiều chủ đề và mục đích khác nhau: Dự án cộng đồng ca ngợi vẻ đẹp văn hóa – du lịch – tinh thần Việt Nam như: Xinh tươi Việt Nam, Những trái tim Việt Nam, Việt Nam tươi đẹp; Dự án cộng đồng cổ vũ thể thao Việt Nam như: Việt Nam viết nên giấc mơ, Việt Nam chiến thắng...; Dự án cộng đồng thiện nguyện như: Trao đi may mắn – Nhận lại nụ cười; Dự án cộng đồng về sức khỏe và âm nhạc phục vụ người dân trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát như: Thành phố 18H, Năng lượng tích cực cho thành phố yêu thương, Way back home,... với sự tham gia của các nghệ sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy , Bùi Anh Tuấn, Diệu Nhi, Khả Như, MC Quỳnh Hoa, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, các nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Hoàng Duy…

Trong Những trái tim Việt Nam. Ảnh: T.P

Trong đó, nhiều MV được đầu tư chất lượng, truyền tải thông điệp ý nghĩa và vẫn cập nhật xu hướng. Các MV này thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube hay các trang nghe nhạc trực tuyến, thuộc Top MV cộng đồng có lượt xem cao nhất tại Việt Nam, gây tiếng vang trên mạng xã hội và trở thành những ca khúc tâm điểm được sử dụng phổ biến trong hầu hết các sự kiện văn hóa, du lịch, giáo dục… của quốc gia và địa phương như Sea Game 31, các lễ hội du lịch quốc gia…

Chương trình Thành phố 18H. Ảnh: T.P

Đáng nói, MV Thank you – Những Chiến binh thầm lặng đã nhận 2 giải thưởng trong nước & quốc tế: Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần VI – Dự án mang lại hiệu quả tích cực & góp phần lan tỏa hiệu ứng xã hội trong phòng chống dịch Covid-19; Giải đồng cuộc thi Global Contest for Content Related to Support for Overcoming Covid-19 tổ chức tại Hàn Quốc.

Lễ công bố và trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trực thuộc Trung Ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao tặng T Production sẽ ra vào 18 giờ ngày 30.6.2022 tại TP.HCM.