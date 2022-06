Đan Trường: "Việc nói tôi hát 'Ai chung tình được mãi' không xin phép gây ảnh hưởng nhiều tới tên tuổi"

Phía Đan Trường cũng khẳng định, nam ca sĩ là một trong những người tôn trọng vấn đề bản quyền nhất tại Việt Nam hiện nay.





Mới đây, công ty ACV Entertaiment, đơn vị nắm bản quyền ca khúc "Ai chung tình được mãi" đã đưa ra thông báo khẳng định: Thời gian qua, một số ca sĩ đã tự ý cover, mang ca khúc đi biểu diễn ở nhiều sân khấu khác nhau nhưng không xin phép, vi phạm bản quyền âm nhạc nghiêm trọng.



Trong đó, ACV Entertaiment cho biết: Ca sĩ Đan Trường đã mang ca khúc biểu diễn tại nhiều sân khấu khắp trong và ngoài nước, thậm chí thu âm bản phối mới và chia sẻ công khai trên mạng xã hội.



Theo chia sẻ của ACV Entertaiment, vào đầu tháng 4/2022, quản lý của ca sĩ Đan Trường có đã liên hệ với ca sĩ Đinh Tùng Huy để xin cover lại ca khúc. Khi đó, Đinh Tùng Huy có trả lời ông bầu Hoàng Tuấn rằng, anh Đan Trường có thể cover lại nhưng cần phải báo với quản lý của Đinh Tùng Huy (một nhân sự trong công ty ACV) và có cho ông bầu Hoàng Tuấn số điện thoại của quản lý để liên lạc.



Tuy nhiên, ông bầu Hoàng Tuấn không hề liên hệ với quản lý của Đinh Tùng Huy để xin phép về việc cover ca khúc "Ai chung tình được mãi" mà tự ý để ca sĩ Đan Trường đi thu âm, thực hiện bản phối mới và mang ca khúc đi biểu diễn ở một sân khấu hải ngoại vào tháng 4/2022.



Nam ca sĩ Đan Trường. (Ảnh: FBNV)



Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, PV Dân Việt đã liên hệ với Hoàng Tuấn - ông bầu của nam ca sĩ Đan Trường. Anh cho biết: "Có thể khẳng định, Đan Trường là một trong những ca sĩ tôn trọng tác quyền nhất tại Việt Nam. Nam ca sĩ là người tiên phong đóng tiền bản quyền biểu diễn với các ca khúc không phải của HT Productions ở các sân khấu hội chợ, dù điều này thuộc trách nhiệm của BTC nơi đó. HT Productions cũng là công ty có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, hiểu rất rõ những quy định và tôn trọng quyền tác giả. Do đó, khi Đan Trường tham gia biểu diễn một ca khúc không thuộc bản quyền của công ty, HT Productions đều phải làm việc cụ thể với đơn vị hoặc phía Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) để thể hiện sự trân trọng, nghiêm túc với vấn đề này".



Nam ca sĩ Đan Trường cũng đăng tải trên trang cá nhân các bản hợp đồng và cho biết: "Đan Trường đã làm việc với anh Hoàng Tuấn về vấn đề này, hóa ra Anh Tuấn quá kỹ lưỡng, đã xin phép được quay, up trên YouTube và đi biểu diễn. Ngoài ra, dựa trên quy trình hiện tại, các ca sĩ hay nhà sản xuất muốn sử dụng một ca khúc nào đó đều phải liên hệ với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Sau khi kiểm tra, ca khúc nào thuộc quyền quản lý của mình, VCPMC sẽ tiến hành báo chi phí. Nếu ca sĩ đồng ý thì VCPMC sẽ lên hợp đồng cũng như tiến hành các thủ tục liên quan.



Việc nói Đan Trường hát không xin phép là không đúng, gây ảnh hưởng đến tên tuổi của Đan Trường. Việc còn lại là thỏa thuận giữa tác giả và VCPMC, ê-kíp của Đan Trường không can thiệp".



Đinh Tùng Huy - người thể hiện ca khúc "Ai chung tình được mãi" theo ủy quyền của ACV Entertaiment. (Ảnh: FBNV)



Trong khi đó, dù PV Dân Việt đã liên hệ, phía ca sĩ Lệ Quyên hiện tại chưa đưa ra câu trả lời về những lùm xùm xung quanh tác quyền ca khúc "Ai chung tình được mãi".



"Ai chung tình được mãi" là sáng tác của Đông Thiên Đức, được thể hiện qua giọng hát của nam ca sĩ Đinh Tùng Huy. Phát hành MV chính thức từ tháng 11/2021, hiện ca khúc vẫn được đông đảo khán giả yêu thích và chia sẻ.

https://danviet.vn/dan-truong-viec-noi-toi-hat-ai-chung-tinh-duoc-mai-khong-xin-phep-gay-anh-huong-nhieu-toi-ten-tuoi-20220604133622571.htm



Theo Yến Linh (Dân Việt)