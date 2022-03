MV đầu tay của Á hậu Kiều Loan có gì ngoài phô diễn hình thể?

Sau 2 năm lấn sân sang ca hát khi tham gia các chương trình King of Rap, The Heroes, Á hậu Kiều Loan chính thức tuyên bố theo đuổi con đường ca sĩ chuyên nghiệp với MV đầu tay “Thích hay là yêu còn chưa biết”.



Á hậu Kiều Loan tung MV đầu tay sau 2 năm ấp ủ. Ảnh: NSCC



Trong số những “người đẹp đi hát”, Á hậu Kiều Loan nhận được cảm tình từ khá nhiều khán giả bởi giọng hát ở mức ổn và có cá tính âm nhạc nhất định. Tuy nhiên, MV đầu tay “Thích hay là yêu còn chưa biết” cho thấy, Kiều Loan chưa thể thoát khỏi màu nhạc thị trường để mang tới một sản phẩm thực sự ghi dấu ấn.



Theo chia sẻ của Kiều Loan, MV được Á hậu ấp ủ 2 năm… Nhưng sản phẩm này khó trở thành hit.



Sự mờ nhạt của Đạt G



“Thích hay là yêu còn chưa biết” do Đạt G sáng tác và từng được Kiều Loan trình diễn trong chương trình The Heroes.



Đạt G từng là nhạc sĩ khá “mát tay”, tạo hit cho nhiều ca sĩ. Có thể kể đến “Anh ơi ở lại” của Chi Pu, “Có như không có” viết cho Hiền Hồ… Tuy nhiên, “Thích hay là yêu còn chưa biết” không phải một sáng tác hay.



Tiêu đề ca khúc phần nào thể hiện nội dung, một cô gái xinh đẹp, bản lĩnh đang có thái độ lưỡng lự, trêu đùa trước sự tán tỉnh của một chàng trai. Song ca từ thiếu điểm nhấn, chưa tôn được giọng hát của Kiều Loan.





Ricky Star thể hiện tốt trong đoạn rap. Ảnh: NSCC



Á hậu Kiều Loan có giọng ổn, màu sắc hiện đại. Mở đầu các verse (phân khúc), á hậu thể hiện khá tốt những đoạn trầm, nhưng cô hát không tròn vành rõ chữ, không rõ lời.



Cùng với đó, ngắt nghỉ trong một số câu chưa hợp lý khiến nội dung truyền tải càng thêm rối rắm, khó nghe.



Điệp khúc là phần hay nhất của bài hát. Có nhiều bài được nhớ tới chỉ bởi một điệp khúc tốt. Đạt G lại chưa làm được điều này. Điệp khúc trong “Thích hay là yêu còn chưa biết” quá mờ nhạt, có thể nói là điểm yếu nhất của ca khúc, làm lộ ra hạn chế khi Kiều Loan dùng giọng giả thanh lên nốt cao.



Đạt G sáng tác một ca khúc quanh quẩn trong những ngôn từ cũ kỹ mà không thoát được ý tứ nào thực sự hấp dẫn, mới lạ.



Ngoài ra, beat nhạc dưới dàn tay Kent Trần cũng thiếu ấn tượng, không nhiều khác biệt so với phiên bản anh từng thực hiện cho Kiều Loan trong chương trình The Heroes. Beat nhạc màu sample ở điệp khúc xử lý không có cao trào, xuyên suốt ca khúc cũng không có nhấn nhá ấn tượng.



Tuy nhiên, so với phiên bản trong The Heroes, ở MV này, Ricky Star góp giọng thay cho ver rap cũ của Kiều Loan là bước đi sáng suốt. Nam rapper đã cứu vớt điệp khúc 1 nhạt nhòa, bằng ver rap bắt tai, vừa vặn.





Kiều Loan khoe thân hình bốc lửa xuyên suốt MV. Ảnh: NSCC



Kiều Loan “khoe thân” quá đà?



Tận dụng lợi thế của một Á hậu, Kiều Loan phô diễn thân hình gợi cảm triệt để với sản phẩm đầu tay. Nhưng MV có gì ngoài “khoe thân”?



Trong họp báo, Kiều Loan giới thiệu, nhiều hình tượng khác nhau trong MV thể hiện những tính cách khác biệt của cô trong âm nhạc, khi gợi cảm, cá tính, khi lại dịu dàng, thanh lịch.



Song, các hình tượng không có sự liên kết khiến MV trở nên rời rạc, thiếu một concept tổng thể để dẫn dắt cảm xúc khán giả. Ngay cả sự góp mặt của Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng chẳng thể tạo thành điểm nhấn.



Ấn tượng duy nhất sau khi xem MV chỉ là những đoạn phô diễn hình thể bốc lửa của á hậu… và không còn gì.



Ngoài ra, tạo hình buộc tóc hai chùm của Kiều Loan gây tranh cãi vì gần như “sao chép” hoàn toàn từ phong cách của nữ ca sĩ kiêm hot TikToker Bella Poarch.



Kiều Loan giải thích, vì yêu thích Bella Poarch nên chịu ảnh hưởng từ phong cách của cô là điều đương nhiên. Song, nhiều khán giả cho rằng, “copy” hình tượng chỉ khiến Kiều Loan thiếu mới lạ và không có màu sắc riêng.



Một hình tượng Kiều Loan thể hiện trong MV bị cho là "copy" phong cách nữ ca sĩ Bella Poarch. Ảnh: NSCC



Đứng trước định kiến “người đẹp đi hát”, Kiều Loan bày tỏ, sau 3 năm chuẩn bị, đây là thời điểm chín muồi để ra mắt với vai trò ca sĩ: "Tôi có ước mơ với ca hát, bén duyên với tư cách là một người đẹp thì mình càng cần phải tận dụng thời cơ thiên thời, địa lợi, nhân hoà để sống với ước mơ trở thành ca sĩ”.



Kiều Loan có giọng hát tốt so với nhiều “người đẹp” khác là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, á hậu lựa chọn ca khúc Đạt G sáng tác làm sản phẩm đầu tay ra mắt công chúng là bước đi không phù hợp.



Ê-kíp định hướng hình ảnh cho á hậu cũng chưa giúp cô có một MV đủ ấn tượng, một style thực sự khác biệt so với nhiều gương mặt “nhan nhản” ở thị trường.

