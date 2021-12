Phan Đinh Tùng tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 22 năm ca hát tại Đà Lạt

Để kỷ niệm hơn 2 thập niên gắn bó với âm nhạc, ca sĩ Phan Đinh Tùng tổ chức đêm nhạc lãng mạn với sự tham gia của nhiều khách mời đặc biệt tại xứ sở ngàn hoa.

Sau một năm đầy biến động vì dịch bệnh, Phan Đinh Tùng gây bất ngờ khi tái xuất trong đêm nhạc Câu chuyện giáng sinh. Chương trình đánh dấu sự nghiệp ca hát của anh được tổ chức tại Hôtel Colline (TP.Đà Lạt) vào ngày 23.12 tới. Đây là một trong những dự án tái khởi động cũng như món quà mà nam ca sĩ dành tặng fan sau thời gian im ắng.



Ca sĩ Phan Đinh Tùng tái xuất với đêm nhạc mừng giáng sinh. Ảnh: FBNV

Đêm nhạc được Phan Đinh Tùng ấp ủ từ lâu. “Đây là một trong những hoạt động tôi muốn duy trì hằng năm, dù vài tháng trước dịch diễn biến phức tạp nhưng tôi và ê-kíp vẫn lên kế hoạch thực hiện. Chỉ mong ngày dịch sớm qua đi để tôi có thể cống hiến giá trị tinh thần cho khán giả, mong tất cả bình an”, anh nói.

Tại sự kiện, khán giả sẽ được đắm chìm trong không gian thơ mộng cũng như thưởng thức những ca khúc giáng sinh bất hủ như: Mùa đông của anh, Bản tình ca mùa đông, Silent night, O Holy night, Mary's Boy Child…



Ca sĩ Phan Đinh Tùng và con gái Noel sẽ song ca trong đêm nhạc đánh dấu 22 năm ca hát tại Đà Lạt. Ảnh: NVCC

Đồng hành cùng Phan Đinh Tùng còn có sự góp mặt của một số ca sĩ khách mời như: Nguyên Hà, Đặng Mai Phương, Sofia. Đặc biệt, bé Noel - con gái của giọng ca Khúc hát mừng sinh nhật cũng sẽ xuất hiện và song ca cùng bố qua bài hát Santa Claus Is On His Way.

Sau khi yên bề gia thất với diễn viên Thái Ngọc Bích, Phan Đinh Tùng dành nhiều thời gian vun vén cho tổ ấm. Bên cạnh đó, anh cũng lấn sân và tập trung cho kinh doanh. Tiết lộ về kế hoạch tương lai, nam ca sĩ cho biết sẽ hoạt động tích cực hơn vào năm 2022 với nhiều dự án, chương trình âm nhạc thú vị. Đồng thời, nam ca sĩ sẽ sớm cho ra mắt nhiều ca khúc mới để phục vụ người hâm mộ.