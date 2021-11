T-ara nhá hàng ca khúc mới với vũ đạo gây nghiện

Các cô gái Roly Poly đã tiết lộ một đoạn ngắn trong ca khúc trở lại sau 4 năm của mình.

Sáng 14.11, kênh truyền thông Dingo phát hành đoạn teaser thứ 2 cho TIKI TAKA - một trong những ca khúc chủ đề thuộc album mới Re: T-ARA của T-ara.

Không giống như đoạn teaser đầu tiên chỉ gồm nhạc nền và cảnh quay tâm trạng từng thành viên, đoạn teaser lần này nhá hàng thêm giai điệu cùng vài câu hát của TIKI TAKA.

Trong đoạn video được tung ra, 4 thành viên của T-ara khiến người xem mê mẩn khi tỏa ra hào quang như những nữ hoàng với concept gợi nhớ đến một cung điện lộng lẫy.

T-ara lộng lẫy như những nữ hoàng. Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, một phần vũ đạo cho ca khúc chủ đề cũng được tiết lộ, càng làm tăng thêm sự kỳ vọng của người hâm mộ. Điệu nhảy gây nghiện với điểm nhấn là chuyển động ngón tay không khỏi khiến các Queen’s háo hức chờ đợi lần trở lại của T-ara sau nhiều năm vắng bóng.

Điểm nhấn vũ đạo hứa hẹn gây sốt. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, TIKI TAKA hứa hẹn là một sản phẩm âm nhạc ấn tượng với phần điệp khúc mạnh mẽ và giai điệu hấp dẫn. Nhóm nhảy Lachica - vốn đang rất được yêu thích sau chương trình Street Woman Fighter của Mnet đã tham gia biên đạo cho bài hát và cùng hợp tác tạo ra một màn trình diễn chất lượng cao.

Lachica phụ trách biên đạo cho ca khúc lần này. Ảnh: Chụp màn hình

Re: T-ARA là album chứa đựng sự chân thành của các thành viên T-ara. Họ mong muốn trở thành ca sĩ của chính mình một lần nữa và tự hào gửi tình cảm sâu sắc nhất đến những người hâm mộ đã gắn bó suốt 12 năm sự nghiệp. Tính đến ngày 13.11, album đã có 3 ngày liên tiếp đạt hạng 1 top album bán chạy nhất trên trang Ktown4u với hơn 18.000 bản pre-order chỉ tính riêng trên kênh phân phối này. Tuy vậy, thành viên Hyomin cũng thông báo nhóm sẽ không quảng bá đợt comeback trên các sân khấu âm nhạc sắp tới.

Nhóm sẽ không quảng bá trên show âm nhạc. Ảnh: Chụp màn hình

Những chủ nhân của hit Day by day đã từng càn quét làng nhạc với các ca khúc gây nghiện mang màu sắc riêng như Bo Peep Bo Peep, Sexy Love, Lovey Dovey… và nhận được sự yêu mến như một trong những nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất Hàn Quốc. Re: T-ARA cũng là album đầu tiên được phát hành trong khoảng 4 năm sau What's My Name?. Lần tái xuất của T-ara đang thu hút đông đảo sự quan tâm của fan Kpop và được kỳ vọng sẽ một lần nữa tạo ra một cơn sốt trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Album sẽ được phát hành trên các nền tảng âm nhạc vào lúc 18 giờ (theo giờ Hàn) ngày 15.11.